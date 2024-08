PlayStation Oyunlarına Yine Zam: Yurtdışından Oyun Almak Daha Ucuz!

Hogwarts Legacy 2.249,00 ₺ 3.149,00 ₺

A Plague Tale: Requiem 1.999,00 ₺ 2.799,00 ₺

Dead Island 2 1.749,00 ₺ 2.499,00 ₺

Banishers: Ghosts of New Eden 1.629,00 ₺ 2.299,00 ₺

Red Dead Redemption 2 1.629,00 ₺ 2.299,00 ₺

Dying Light 2 1.499,00 ₺ 2.099,00 ₺

Alone in the Dark 1.499,00 ₺ 2.099,00 ₺

Lies of P 1.379,00 ₺ 1.949,00 ₺

Red Dead Redemption 1.249,00 ₺ 1.749,00 ₺

Death Stranding - DC 1.249,00 ₺ 1.749,00 ₺

Sea of Thieves 999,00 ₺ 1.399,00 ₺

Helldivers 2 999,00 ₺ 1.399,00 ₺

Resident Evil Village 879,00 ₺ 1.199,00 ₺

Kaynak