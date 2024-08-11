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PlayStation Oyunlarına Yine Zam: Yurtdışından Oyun Almak Daha Ucuz!

PlayStation Oyunlarına Yine Zam: Yurtdışından Oyun Almak Daha Ucuz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 13:33

Zamların ardı arkası kesilmezken 'daha yeni zam geldi, bir süre rahatız' dediğimiz PlayStation oyunlarına kısa süre sonra bir dev zam daha geldi.

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Her alanda olduğu gibi oyunlarda da fiyatlar ve zamların alıp başını gitmesine artık alışmış olsak da fiyatlar bir süredir idrak sınırlarımızın çok üstünde.

Her alanda olduğu gibi oyunlarda da fiyatlar ve zamların alıp başını gitmesine artık alışmış olsak da fiyatlar bir süredir idrak sınırlarımızın çok üstünde.

Değişken kur sebebiyle oyun fiyatları sürekli yukarı seyrederken ülkemizdeki oyun fiyatları globaldeki oyuncuların dahi gündemine oturacak bir seviyeye geldi.

Yabancı oyuncular ülkemizdeki PlayStation oyunlarının fiyatlarını gündemlerine taşımışlardı. 👇

Tüm bu tartışmalar yaşanırken PlayStation Store'da bazı oyunlara yine devasa zamlar geldi. Zamlanan bazı oyunların fiyatları şöyle:

Tüm bu tartışmalar yaşanırken PlayStation Store'da bazı oyunlara yine devasa zamlar geldi. Zamlanan bazı oyunların fiyatları şöyle:

Hogwarts Legacy  2.249,00 ₺  3.149,00 ₺

A Plague Tale: Requiem  1.999,00 ₺  2.799,00 ₺

Dead Island 2  1.749,00 ₺  2.499,00 ₺

Banishers: Ghosts of New Eden  1.629,00 ₺  2.299,00 ₺

Red Dead Redemption 2  1.629,00 ₺  2.299,00 ₺

Dying Light 2  1.499,00 ₺  2.099,00 ₺

Alone in the Dark  1.499,00 ₺  2.099,00 ₺

Lies of P  1.379,00 ₺  1.949,00 ₺

Red Dead Redemption  1.249,00 ₺  1.749,00 ₺

Death Stranding - DC  1.249,00 ₺  1.749,00 ₺

Sea of Thieves  999,00 ₺  1.399,00 ₺

Helldivers 2  999,00 ₺  1.399,00 ₺

Resident Evil Village  879,00 ₺  1.199,00 ₺

Kaynak

Ülkemizdeki oyun fiyatları artık yurtdışı standartı kabul edilen tutarın çok üzerinde.

Yurtdışında AAA kalitesindeki oyunlar uzun süre 60 dolar standartından fiyatlandırılırken bu tutar çok kısa süre önce 70 dolara çıktı. Ülkemizde ise çoğu oyunun fiyatı artık 80 doların dahi üzerindeyken durumun nedenini ise anlamak güç.

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