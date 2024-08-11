PlayStation Oyunlarına Yine Zam: Yurtdışından Oyun Almak Daha Ucuz!
PlayStation Oyunlarına Yine Zam: Yurtdışından Oyun Almak Daha Ucuz!
Zamların ardı arkası kesilmezken 'daha yeni zam geldi, bir süre rahatız' dediğimiz PlayStation oyunlarına kısa süre sonra bir dev zam daha geldi.
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Her alanda olduğu gibi oyunlarda da fiyatlar ve zamların alıp başını gitmesine artık alışmış olsak da fiyatlar bir süredir idrak sınırlarımızın çok üstünde.
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Tüm bu tartışmalar yaşanırken PlayStation Store'da bazı oyunlara yine devasa zamlar geldi. Zamlanan bazı oyunların fiyatları şöyle:
Ülkemizdeki oyun fiyatları artık yurtdışı standartı kabul edilen tutarın çok üzerinde.
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