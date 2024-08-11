PlayStation Oyunlarına Yine Zam: Yurtdışından Oyun Almak Daha Ucuz!

Yurtdışında AAA kalitesindeki oyunlar uzun süre 60 dolar standartından fiyatlandırılırken bu tutar çok kısa süre önce 70 dolara çıktı. Ülkemizde ise çoğu oyunun fiyatı artık 80 doların dahi üzerindeyken durumun nedenini ise anlamak güç.