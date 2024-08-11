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Dünyaya Karizma Dersi Veren Yusuf Dikeç Hitman Serisine Karakter Olarak Eklenebilir!

Dünyaya Karizma Dersi Veren Yusuf Dikeç Hitman Serisine Karakter Olarak Eklenebilir!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 12:43

Ekipmansız ve eli cebinde atışıyla gümüş madalyaya uzanıp bir de üstüne dünyaya karizma dersi veren milli sporcumuz Yusuf Dikeç oyun dünyasının en popüler serilerinden Hitman'e karakter olarak eklenebilir.

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Paris 2024 Olimpiyat'larının en ikonik pozu şüphesiz milli atıcımız Yusuf Dikeç'in bu anı oldu. ❤🤍

Paris 2024 Olimpiyat'larının en ikonik pozu şüphesiz milli atıcımız Yusuf Dikeç'in bu anı oldu. ❤🤍

Rakipleri karşısında basit bir kulak tıkacı hariç hiçbir ekipman kullanmadan ve eli cebindeki atışıyla tüm dünyanın dikkatini çeken milli atıcımızın bu pozu ise global çapta ün kazandı.

Öyle ki kendisine bol bol benzetme de yapıldı. Oyun dünyasının en ünlü karakterlerinden, Hitman serisinin meşhur Ajan 47'si ile olan bu aura benzerliği de gözden kaçacak gibi değildi.

Öyle ki kendisine bol bol benzetme de yapıldı. Oyun dünyasının en ünlü karakterlerinden, Hitman serisinin meşhur Ajan 47'si ile olan bu aura benzerliği de gözden kaçacak gibi değildi.

Zaten "Hello X" diyerek platforma ilk adımını atan Dikeç'i karşılayanlar arasında Hitman'in resmi hesabı da vardı.

Zaten "Hello X" diyerek platforma ilk adımını atan Dikeç'i karşılayanlar arasında Hitman'in resmi hesabı da vardı.

Bu karşılamanın ardından Yusuf Dikeç'in bir Hitman oyununa dahil olmasının hayallerini kurmaya başlamışken müjdeli haber de geldi.

Bu karşılamanın ardından Yusuf Dikeç'in bir Hitman oyununa dahil olmasının hayallerini kurmaya başlamışken müjdeli haber de geldi.
twitter.com

Konsolum X hesabı tarafından yapılan paylaşım IO Interactive'in Hitman serisine Yusuf Dikeç'i de dahil etme planlarını ortaya çıkarttı.

Kısacası Yusuf Dikeç'i oyunda bir karakter olarak Hitman serisinde de görebiliriz! Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama olmasa da biz şimdiden bayrakları hazırlamaya başlayalım en iyisi.

Kısacası Yusuf Dikeç'i oyunda bir karakter olarak Hitman serisinde de görebiliriz! Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama olmasa da biz şimdiden bayrakları hazırlamaya başlayalım en iyisi.
twitter.com

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