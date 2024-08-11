Dünyaya Karizma Dersi Veren Yusuf Dikeç Hitman Serisine Karakter Olarak Eklenebilir!
Dünyaya Karizma Dersi Veren Yusuf Dikeç Hitman Serisine Karakter Olarak Eklenebilir!
Ekipmansız ve eli cebinde atışıyla gümüş madalyaya uzanıp bir de üstüne dünyaya karizma dersi veren milli sporcumuz Yusuf Dikeç oyun dünyasının en popüler serilerinden Hitman'e karakter olarak eklenebilir.
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Paris 2024 Olimpiyat'larının en ikonik pozu şüphesiz milli atıcımız Yusuf Dikeç'in bu anı oldu. ❤🤍
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Öyle ki kendisine bol bol benzetme de yapıldı. Oyun dünyasının en ünlü karakterlerinden, Hitman serisinin meşhur Ajan 47'si ile olan bu aura benzerliği de gözden kaçacak gibi değildi.
Zaten "Hello X" diyerek platforma ilk adımını atan Dikeç'i karşılayanlar arasında Hitman'in resmi hesabı da vardı.
Bu karşılamanın ardından Yusuf Dikeç'in bir Hitman oyununa dahil olmasının hayallerini kurmaya başlamışken müjdeli haber de geldi.
Kısacası Yusuf Dikeç'i oyunda bir karakter olarak Hitman serisinde de görebiliriz! Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama olmasa da biz şimdiden bayrakları hazırlamaya başlayalım en iyisi.
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