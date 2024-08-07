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X'e Katılan Karizmanın Öz Oğlu Yusuf Dikeç'i Bizzat Hitman Karşıladı!

X'e Katılan Karizmanın Öz Oğlu Yusuf Dikeç'i Bizzat Hitman Karşıladı!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 12:48

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın en karizmatik pozunu vererek tüm dünyada fenomen olan Yusuf Dikeç'in X'e 'merhaba' dediği gönderiye Hitman serisinin geliştiricisinden yanıt geldi.

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Milli atıcımız Yusuf Dikeç'in meşhur pozu şimdiden Olimpiyat Oyunları'nın en çok konuşulan olayları arasında.

Milli atıcımız Yusuf Dikeç'in meşhur pozu şimdiden Olimpiyat Oyunları'nın en çok konuşulan olayları arasında.

Eli cebinde ve ekipmansız yaptığı atışıyla partneriyle birlikte gümüş madalyaya uzanan Yusuf Dikeç tüm dünyada fenomen olurken milli atıcımızın bu karizmatik halleri de soğuk kanlı oyun karakterlerine benzetildi.

Gerek oyuncular, gerekse de oyun şirketleri bu poza bol bol gönderme yaptılar. 👇

Yusuf Dikeç'in ikonik pozuyla ele geçirdiği X'e katıldığını duyurduğu bu mesaj ise şimdiden milyonlarca görüntülenme aldı.

Yusuf Dikeç'in ikonik pozuyla ele geçirdiği X'e katıldığını duyurduğu bu mesaj ise şimdiden milyonlarca görüntülenme aldı.
twitter.com

Bizzat X hesabı tarafından dahi 'içeri buyur edilen' Yusuf Dikeç'in bu mesajına kullanıcıların yanında kayıtsız kalamayan bir hesap daha oldu.

Dikeç'in meşhur pozu pek çok oyuncu tarafından oyun dünyasının karizmasıyla meşhur karakteri Ajan 47'ye benzetilmişti.

Dikeç'in meşhur pozu pek çok oyuncu tarafından oyun dünyasının karizmasıyla meşhur karakteri Ajan 47'ye benzetilmişti.

Ve Dikeç'in X'e katılmasına Hitman'in resmi X hesabı da sessiz kalmayarak milli atıcımızı karşıladı!

Ve Dikeç'in X'e katılmasına Hitman'in resmi X hesabı da sessiz kalmayarak milli atıcımızı karşıladı!
twitter.com

Dikeç'e 'hoşgeldin' diyen Hitman hesabı 'Ajanlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onu takip edin ve keskin kalın, tıpkı atışları gibi. Gümüş madalya için tebrikler, bir HITMAN'den diğerine' ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç'in Ajan 47 göndermeli karşılanmasına oyuncular da sessiz kalmadı tabi.

Yusuf Dikeç'in Ajan 47 göndermeli karşılanmasına oyuncular da sessiz kalmadı tabi.
twitter.com
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"Yusuf Dikeç yeni Hitman oyununda olmalı"

"Yusuf Dikeç yeni Hitman oyununda olmalı"
twitter.com

"Bir Hitman oyunu ve Olimpiyat madalyalı bir yarışmacıyı bir arada göreceğimi hiç düşünmemiştim"

"Bir Hitman oyunu ve Olimpiyat madalyalı bir yarışmacıyı bir arada göreceğimi hiç düşünmemiştim"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Keşke Yusuf Dikeç Hitman'in bir sonraki bölümüne konulsaydı..."

"Keşke Yusuf Dikeç Hitman'in bir sonraki bölümüne konulsaydı..."
twitter.com

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