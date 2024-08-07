X'e Katılan Karizmanın Öz Oğlu Yusuf Dikeç'i Bizzat Hitman Karşıladı!
X'e Katılan Karizmanın Öz Oğlu Yusuf Dikeç'i Bizzat Hitman Karşıladı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın en karizmatik pozunu vererek tüm dünyada fenomen olan Yusuf Dikeç'in X'e 'merhaba' dediği gönderiye Hitman serisinin geliştiricisinden yanıt geldi.
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Milli atıcımız Yusuf Dikeç'in meşhur pozu şimdiden Olimpiyat Oyunları'nın en çok konuşulan olayları arasında.
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Yusuf Dikeç'in ikonik pozuyla ele geçirdiği X'e katıldığını duyurduğu bu mesaj ise şimdiden milyonlarca görüntülenme aldı.
Dikeç'in meşhur pozu pek çok oyuncu tarafından oyun dünyasının karizmasıyla meşhur karakteri Ajan 47'ye benzetilmişti.
Ve Dikeç'in X'e katılmasına Hitman'in resmi X hesabı da sessiz kalmayarak milli atıcımızı karşıladı!
Yusuf Dikeç'in Ajan 47 göndermeli karşılanmasına oyuncular da sessiz kalmadı tabi.
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"Yusuf Dikeç yeni Hitman oyununda olmalı"
"Bir Hitman oyunu ve Olimpiyat madalyalı bir yarışmacıyı bir arada göreceğimi hiç düşünmemiştim"
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"Keşke Yusuf Dikeç Hitman'in bir sonraki bölümüne konulsaydı..."
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