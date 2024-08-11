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Steam Değeri 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak

Steam Değeri 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 10:51

Epic Games Store her perşembe günü bedava oyunları kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ederken bu hafta bizleri bekleyen bedava oyun da ortaya çıktı. Steam değeri 500 TL'yi aşan oyun Epic Games Store'da bedava olacak.

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Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Kullanıcılarına her perşembe günü bedava oyunlar ve kimi zaman da oyun içi avantajlar sağlayan paketler armağan eden Epic Games Store bu hafta da karşımıza bir oyun ve bir de oyun içi paketle çıkacak.

Bu haftak bedava oyunumuz ise Steam fiyatı 500 TL'yi aşan Death's Gambit: Afterlife.

Bu haftak bedava oyunumuz ise Steam fiyatı 500 TL'yi aşan Death's Gambit: Afterlife.

Türkçe dil desteğine de sahip olan ve metroidvania türünün güzel örneklerinden olan oyunumuz barındırdığı RPG ögeleri ve elbette dikkat çeken piksel art tarzı ile zorlu ancak sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Death's Gambit: Afterlife'ı beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Death's Gambit: Afterlife'ı beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Toplam Steam değerleri 2 bin TL'yi aşan CYGNI: All Guns Blazing  DNF Duel'i 15 Ağustos Perşembe gününe kadar kütüphanenize ekleyebilir, daha sonrasında ise bu haftanın bedava oyunu için bekleyişe başlayabilirsiniz.

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