Steam Değeri 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak
Steam Değeri 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz Olacak
Epic Games Store her perşembe günü bedava oyunları kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ederken bu hafta bizleri bekleyen bedava oyun da ortaya çıktı. Steam değeri 500 TL'yi aşan oyun Epic Games Store'da bedava olacak.
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Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor.
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Bu haftak bedava oyunumuz ise Steam fiyatı 500 TL'yi aşan Death's Gambit: Afterlife.
Death's Gambit: Afterlife'ı beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyunlarını da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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