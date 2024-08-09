Five Nights at Freddy’s Evreninde Geçen Yeni Bir Oyun Geliyor

'Geleceği görmek için bazen geçmişi anlamak gerekir.' açıklamasıyla paylaşılan duyuru fragmanı sonrasında oyuncular heyecanlandı pek tabii ama henüz çıkış tarihi veya nasıl bir konu işleyeceği belli değil. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir fragman görmeyi umut ediyoruz.