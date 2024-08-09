Five Nights at Freddy’s Evreninde Geçen Yeni Bir Oyun Geliyor
Five Nights at Freddy’s Evreninde Geçen Yeni Bir Oyun Geliyor
Gerilimi ve tüyler ürperticiliği ile her zaman gönüllerde farklı bir konumda bulunmayı başaran Five Nights at Freddy’s, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic
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Henüz yeni duyuruldu ama fragmanıyla germeyi başardı.
Çıkış tarihi henüz belli değil ama detaylar yakında geliyor.
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