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Five Nights at Freddy’s Evreninde Geçen Yeni Bir Oyun Geliyor

Five Nights at Freddy’s Evreninde Geçen Yeni Bir Oyun Geliyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 19:26

Gerilimi ve tüyler ürperticiliği ile her zaman gönüllerde farklı bir konumda bulunmayı başaran Five Nights at Freddy’s, yeni bir oyun ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic

Steel Wool Studios tarafından geliştirilen yeni FNAF oyunu Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. Evreni sevenlerin ve yakından takip edenlerin ilgisini çekmeyi başaran bir yapım geliyor.

Haziran ayında bir başka oyun daha duyurulmuştu;

Henüz yeni duyuruldu ama fragmanıyla germeyi başardı.

Henüz yeni duyuruldu ama fragmanıyla germeyi başardı.

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic ismiyle karşımıza çıkan oyun FNAF evreninde geçecek fakat nasıl bir hikayeye sahip olacak henüz bilinmiyor. Duyuru fragmanında önce bir kutuya odaklanıyor ve daha sonra kutunun içinden çıkan korkutucu silüet ile karşılaşıyoruz.

Çıkış tarihi henüz belli değil ama detaylar yakında geliyor.

Çıkış tarihi henüz belli değil ama detaylar yakında geliyor.

'Geleceği görmek için bazen geçmişi anlamak gerekir.' açıklamasıyla paylaşılan duyuru fragmanı sonrasında oyuncular heyecanlandı pek tabii ama henüz çıkış tarihi veya nasıl bir konu işleyeceği belli değil. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir fragman görmeyi umut ediyoruz.

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