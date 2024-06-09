Yeni Bir FNAF Oyunu Geliyor: Five Night at Freddy’s: Into the Pit Duyuruldu
Yeni Bir FNAF Oyunu Geliyor: Five Night at Freddy’s: Into the Pit Duyuruldu
Dün gerçekleşen Guerrilla Collective etkinliği sırasında tanıtılan Five Night at Freddy’s: Into the Pit, yakın bir zamanda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Yeni FNAF oyunu yolda!
Korku, bulmaca, gizem ve çok daha fazlası bu oyunda yer alacak.
Çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Türkçe dil desteğine sahip olacak!
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