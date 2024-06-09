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Yeni Bir FNAF Oyunu Geliyor: Five Night at Freddy’s: Into the Pit Duyuruldu

Yeni Bir FNAF Oyunu Geliyor: Five Night at Freddy’s: Into the Pit Duyuruldu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 10:06

Dün gerçekleşen Guerrilla Collective etkinliği sırasında tanıtılan Five Night at Freddy’s: Into the Pit, yakın bir zamanda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Yeni FNAF oyunu yolda!

Yeni FNAF oyunu yolda!

Dün gerçekleşen Guerrilla Collective etkinliği sırasında duyurulan Five Night at Freddy’s: Into The Pit, serinin klasik temellerini alarak oyunculara 2D bir deneyim sunmak için kolları sıvamış durumda.

Korku, bulmaca, gizem ve çok daha fazlası bu oyunda yer alacak.

Korku, bulmaca, gizem ve çok daha fazlası bu oyunda yer alacak.

Point&Click türüne yatkın olan yeni FNAF oyunu içerisinde beş gece boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Aynı zamanda tehditleri ortadan kaldırmak için zaman dilimleri arasında kıyasıya bir mücadele vermemiz gerekecek.

Çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Türkçe dil desteğine sahip olacak!

Türkçe dil desteğine sahip olacak!

Yakın bir zamanda çıkmasını beklediğimiz Five Nights at Freddy's: Into the Pit, aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip olacak. Steam mağaza sayfasında kendine yer bulan oyunun desteklediği diller arasında Türkçe olduğu görülebiliyor.

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