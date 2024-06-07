Merakla Beklenen Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başladı: Elinizi Çabuk Tutmanız Gerekiyor!
Merakla Beklenen Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başladı: Elinizi Çabuk Tutmanız Gerekiyor!
EA Sports FC'ye rakip olarak gelen UFL'in açık beta süreci başladı.
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Merakla beklenen oyunun açık betası başladı.
Türkçe spiker ve Türk stadyumları olacak.
UFL, Cristiano Ronaldo'dan büyük bir yatırım aldı.
UFL açık betası, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.
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