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Merakla Beklenen Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başladı: Elinizi Çabuk Tutmanız Gerekiyor!

Merakla Beklenen Futbol Oyunu UFL'in Açık Betası Başladı: Elinizi Çabuk Tutmanız Gerekiyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 18:28

EA Sports FC'ye rakip olarak gelen UFL'in açık beta süreci başladı.

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Merakla beklenen oyunun açık betası başladı.

Merakla beklenen oyunun açık betası başladı.

Futbol türüne yeni bir alternatif getirecek ve oynaması ücretsiz olacak UFL, açık beta sürecine girdi. Kısıtlı süre ile gerçekleşecek bu beta süreci, bugün itibariyle başladı.

Türkçe spiker ve Türk stadyumları olacak.

Türkçe spiker ve Türk stadyumları olacak.

UFL, Türkiye pazarına da önem veriyor. Çıkışında Türkçe spiker desteği ile gelecek bu yapım, Türk stadyumlara da bünyesinde yer verecek. Şimdilik kesinliği bilinen tek türk stadyumu ise Beşiktaş'ın stadyumu olacak.

UFL, Cristiano Ronaldo'dan büyük bir yatırım aldı.

UFL, Cristiano Ronaldo'dan büyük bir yatırım aldı.

Maddi açıdan birçok yardım alan UFL, en büyük yardımlardan birisini ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan aldı. Ronaldo, geçtiğimiz günlerde UFL için toplamda 40 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

UFL açık betası, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.

UFL açık betası, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Açık beta sürecine giren UFL için süreniz kısıtlı. UFL'i denemek isteyen oyuncular, 9 Haziran tarihine kadar oyunu deneyebilir. Bunun yanında açık beta sürecini sadece PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarında oynanabilecek.

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