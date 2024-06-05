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Geliştirme Aşamasında Olan Wonder Woman Oyunu Zor Bir Yola Girmiş

Geliştirme Aşamasında Olan Wonder Woman Oyunu Zor Bir Yola Girmiş

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 17:20

Monolith Productions tarafından uzun bir süredir geliştirilen Wonder Woman oyunundan üzücü haberler geliyor. Söylentilere göre geliştirme süreci zora girmiş durumda. 

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2021 yılında duyurulmuştu.

2021 yılında duyurulmuştu.

2021 yılında gerçekleşen The Game Awards etkinliğinde duyurulan oyun yaklaşık 3 yıldır geliştiriliyor. Yeni gelen bilgilere göre ise bu geliştirme süreci biraz çalkantılı ilerliyormuş.

Bir açık dünya oyunu olacağı söylendi.

Bir açık dünya oyunu olacağı söylendi.

The Game Awards esnasındaki duyurudan sonra geliştirici ekipten gelen bazı açıklamalara göre bu Wonder Woman oyunu, büyük bir açık dünyaya sahip olacak. Yani ana görevler dışında yan görevler ve bolca dünya etkinlikleri de bizleri bekliyor olacak.

Gelen bilgiler biraz üzücü duruyor.

Sessizlik devam edecek gibi görünüyor.

Sessizlik devam edecek gibi görünüyor.

Duyuru tarihinden bu yana pek fazla bilgi alamadığımız oyundaki sessizlik devam edecek gibi görünüyor. Şayet söylentiler doğru çıkar ve oyunu Summer Game Fest etkinliği içerisinde görmezsek o zaman oyunu en erken 2025 yılında tanıyabiliriz gibi duruyor.

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