Geliştirme Aşamasında Olan Wonder Woman Oyunu Zor Bir Yola Girmiş
Geliştirme Aşamasında Olan Wonder Woman Oyunu Zor Bir Yola Girmiş
Monolith Productions tarafından uzun bir süredir geliştirilen Wonder Woman oyunundan üzücü haberler geliyor. Söylentilere göre geliştirme süreci zora girmiş durumda.
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2021 yılında duyurulmuştu.
Bir açık dünya oyunu olacağı söylendi.
Gelen bilgiler biraz üzücü duruyor.
Sessizlik devam edecek gibi görünüyor.
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