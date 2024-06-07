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Yeni Dragon Age Oyunun İsmi Dragon Age: The Veilguard Oldu

Yeni Dragon Age Oyunun İsmi Dragon Age: The Veilguard Oldu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 18:27

Dragon Age 4 veya Dragon Age Dreadwolf isimleriyle bilinen ve uzun zamandır geliştirilen serinin yeni oyunun ismi artık resmi olarak Dragon Age: The Veilguard oldu!

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Daha önce isim hakkında birçok söylenti ortada dolanıyordu.

Daha önce isim hakkında birçok söylenti ortada dolanıyordu.

Normal şartlarda Dragon Age Dreadwolf olarak tanıtılan ve pazarlaması yapılan oyun, isim değişikliğine gitti. Tüm mağazalarda oyunun ismi Dragon Age: The Veilguard olarak değiştirildi.

2018 yılından beri beklenen bir oyundan bahsediyoruz.

2018 yılından beri beklenen bir oyundan bahsediyoruz.

2018 yılından beri geliştirildiği söylenen ve yaklaşık 3 yıl önce duyurulan bu yeni Dragon Age oyunu, aynı zamanda serinin en kapsamlı oyunu olabilecek potansiyelde. Dünyası içerisinde kaybolup gideceğimiz ve aksiyona doyacağımız anlar yaşanacak gibi görünüyor.

Thedas diyarına adım atmaya hazırlanıyoruz!

Thedas diyarına adım atmaya hazırlanıyoruz!

İçeriğin bol olduğu ve kendi karakterimizi geliştirerek binbir türlü maceraya atılacağımız Thedas diyarında aynı zamanda bizleri harika bir hikaye akışı bekliyor olacak. Tanıtım ise çok yakında geliyor.

İlk oynanış videosu yakında geliyor.

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