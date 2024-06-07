Yeni Dragon Age Oyunun İsmi Dragon Age: The Veilguard Oldu

2018 yılından beri geliştirildiği söylenen ve yaklaşık 3 yıl önce duyurulan bu yeni Dragon Age oyunu, aynı zamanda serinin en kapsamlı oyunu olabilecek potansiyelde. Dünyası içerisinde kaybolup gideceğimiz ve aksiyona doyacağımız anlar yaşanacak gibi görünüyor.