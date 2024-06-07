Yeni Dragon Age Oyunun İsmi Dragon Age: The Veilguard Oldu
Yeni Dragon Age Oyunun İsmi Dragon Age: The Veilguard Oldu
Dragon Age 4 veya Dragon Age Dreadwolf isimleriyle bilinen ve uzun zamandır geliştirilen serinin yeni oyunun ismi artık resmi olarak Dragon Age: The Veilguard oldu!
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Daha önce isim hakkında birçok söylenti ortada dolanıyordu.
2018 yılından beri beklenen bir oyundan bahsediyoruz.
Thedas diyarına adım atmaya hazırlanıyoruz!
İlk oynanış videosu yakında geliyor.
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