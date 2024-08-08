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Baldur's Gate 3 İstatistikleri Açıklandı: Romantizmi Asla İhmal Etmemişiz

Baldur's Gate 3 İstatistikleri Açıklandı: Romantizmi Asla İhmal Etmemişiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 15:15

Baldur's Gate 3'ün birinci yılı şerefine Lairan Studios oyundaki oyuncu istatistiklerini paylaştı. Baldur's Gate 3'te oyuncuların yaptığı romantik tercihler ise ayrı bir parantezi hak ediyor.

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Baldur's Gate 3'ün birinci yaşı şerefine yayınlanan istatistiklere şöyle bir baktığımızda oyunun zorlu modunu pek az kişinin tamamlayabildiğiniz görüyoruz.

Baldur's Gate 3'ün birinci yaşı şerefine yayınlanan istatistiklere şöyle bir baktığımızda oyunun zorlu modunu pek az kişinin tamamlayabildiğiniz görüyoruz.

Öldüğünüz anda maceranızın tamamen sonlandığı 'Honor Mode' ile macerasını renklendirmek isteyen oyuncuların 1,2 milyonu sonu göremezken yalnızca 141.660 cesur ruh bu zorlu görevi tamamlayabilmiş.

Oyunun orijin karakterleri arasında ise çoğumuz seçimimizi Astarion'dan yana kullanmışız.

Oyunun orijin karakterleri arasında ise çoğumuz seçimimizi Astarion'dan yana kullanmışız.

Gale ve Shadowheart sırasıyla Astarion'u takip ederken oyuncuların %93'ü ise kendi karakterleri ile oynamayı tercih etmişler.

Gelelim asıl mevzuya... Bir yıl içinde Baldur's Gate 3 oyuncuları oyunda tam 75 milyon kez öpüşmüşler!

Gelelim asıl mevzuya... Bir yıl içinde Baldur's Gate 3 oyuncuları oyunda tam 75 milyon kez öpüşmüşler!

27 milyon öpücükle Shadowheart birinciyken onu 15 milyon öpücükle astarion izliyor. Minthara ise 169.937 öpücükle son sırada yer alıyor.

Oyuna dair belkide en garip istatistik ise oyuncuların cinsel yakınlaşmalar için kimleri tercih ettiklerine dair olanlar. Bir ayıya dönüşme yeteneği bulunan, ekibin druid'i Halsin ile yakınlaşan oyuncuların %30'u bu yakınlaşma sırasında ayı formunu tercih etmişler!

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