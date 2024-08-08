Baldur's Gate 3 İstatistikleri Açıklandı: Romantizmi Asla İhmal Etmemişiz
Baldur's Gate 3 İstatistikleri Açıklandı: Romantizmi Asla İhmal Etmemişiz
Baldur's Gate 3'ün birinci yılı şerefine Lairan Studios oyundaki oyuncu istatistiklerini paylaştı. Baldur's Gate 3'te oyuncuların yaptığı romantik tercihler ise ayrı bir parantezi hak ediyor.
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Baldur's Gate 3'ün birinci yaşı şerefine yayınlanan istatistiklere şöyle bir baktığımızda oyunun zorlu modunu pek az kişinin tamamlayabildiğiniz görüyoruz.
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Oyunun orijin karakterleri arasında ise çoğumuz seçimimizi Astarion'dan yana kullanmışız.
Gelelim asıl mevzuya... Bir yıl içinde Baldur's Gate 3 oyuncuları oyunda tam 75 milyon kez öpüşmüşler!
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