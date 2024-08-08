Baldur's Gate 3 İstatistikleri Açıklandı: Romantizmi Asla İhmal Etmemişiz

27 milyon öpücükle Shadowheart birinciyken onu 15 milyon öpücükle astarion izliyor. Minthara ise 169.937 öpücükle son sırada yer alıyor.

Oyuna dair belkide en garip istatistik ise oyuncuların cinsel yakınlaşmalar için kimleri tercih ettiklerine dair olanlar. Bir ayıya dönüşme yeteneği bulunan, ekibin druid'i Halsin ile yakınlaşan oyuncuların %30'u bu yakınlaşma sırasında ayı formunu tercih etmişler!