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Müslüm Gürses ve Şahan Gökbakar'ın Wii'de Boks Yaptıkları Anlar Yeniden Gündeme Geldi

Müslüm Gürses ve Şahan Gökbakar'ın Wii'de Boks Yaptıkları Anlar Yeniden Gündeme Geldi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 12:37

Müslüm Gürses ve Şahan Gökbakar'ın 2012 tarihli bir eğlence programında Nintendo Wii ile boks oyunu oynadıkları anlar yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

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"Gündemden, dertlerden bıktım. Eski günlere bi' gidip gelsem" diyenlerdensiniz gelin hep birlikte 2012 yılına minik bir yolculuk yapalım.

"Gündemden, dertlerden bıktım. Eski günlere bi' gidip gelsem" diyenlerdensiniz gelin hep birlikte 2012 yılına minik bir yolculuk yapalım.

2009 yılında TRT1'de yayın hayatına başlayan eğlence programı 'Eğlence Pazarı' Doğa Rutkay ve Metin Şentürk tarafından sunuluyor, programda ünlü konuklarla sohbetler gerçekleştiriliyordu.

Programa konuk olan Müslüm Gürses ve Şahan Gökbakar'ın Nintendo Wii ile boks yaptıkları anlar ise yıllar sonra yeniden karşımıza çıkıverdi.

Bugün Wii oynayan Müslüm Baba göreceğinizi düşünmüyordunuz değil mi?

Bugün Wii oynayan Müslüm Baba göreceğinizi düşünmüyordunuz değil mi?
twitter.com

Belki de biz büyüdük. 🥲

Belki de biz büyüdük. 🥲
twitter.com

Nintendo gör bunları!

Nintendo gör bunları!
twitter.com
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Siz bu nostaljik anlar karşısında ne hissediyorsunuz?

Siz bu nostaljik anlar karşısında ne hissediyorsunuz?
twitter.com

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