Müslüm Gürses ve Şahan Gökbakar'ın Wii'de Boks Yaptıkları Anlar Yeniden Gündeme Geldi
Müslüm Gürses ve Şahan Gökbakar'ın Wii'de Boks Yaptıkları Anlar Yeniden Gündeme Geldi
Müslüm Gürses ve Şahan Gökbakar'ın 2012 tarihli bir eğlence programında Nintendo Wii ile boks oyunu oynadıkları anlar yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Gündemden, dertlerden bıktım. Eski günlere bi' gidip gelsem" diyenlerdensiniz gelin hep birlikte 2012 yılına minik bir yolculuk yapalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programa konuk olan Müslüm Gürses ve Şahan Gökbakar'ın Nintendo Wii ile boks yaptıkları anlar ise yıllar sonra yeniden karşımıza çıkıverdi.
Bugün Wii oynayan Müslüm Baba göreceğinizi düşünmüyordunuz değil mi?
Belki de biz büyüdük. 🥲
Nintendo gör bunları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz bu nostaljik anlar karşısında ne hissediyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın