Dishonored ve Prey Hayranlarını Mutlu Edecek Yeni Oyun Yolda
Dishonored ve Prey Hayranlarını Mutlu Edecek Yeni Oyun Yolda
Sevilen oyunlarıyla oyuncuların gönlünü kazanan Arkane Studios'un kurucu ortaklarından Raphael Colantonio yeni stüdyosu ile geliştirdikleri oyun için heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
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Oyun dünyasına Dishonored serisi ve Prey gibi oyunları kazandıran Arkane'in kurucu ortaklarınan Raphael Colantonio 2017 yılında şirketten ayrılmıştı.
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WolfEye Studios'un bir sonraki oyunu Arkane Studios'un sevilen işlerinin ayak izlerini takip edecek.
Dishonored ve Prey estetiği taşıyacak gizemli oyun hakkında ise şimdilik elimizde fazla bilgi yok.
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