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Dishonored ve Prey Hayranlarını Mutlu Edecek Yeni Oyun Yolda

Dishonored ve Prey Hayranlarını Mutlu Edecek Yeni Oyun Yolda

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 11:56

Sevilen oyunlarıyla oyuncuların gönlünü kazanan Arkane Studios'un kurucu ortaklarından Raphael Colantonio yeni stüdyosu ile geliştirdikleri oyun için heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

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Oyun dünyasına Dishonored serisi ve Prey gibi oyunları kazandıran Arkane'in kurucu ortaklarınan Raphael Colantonio 2017 yılında şirketten ayrılmıştı.

Oyun dünyasına Dishonored serisi ve Prey gibi oyunları kazandıran Arkane'in kurucu ortaklarınan Raphael Colantonio 2017 yılında şirketten ayrılmıştı.

Daha sonrasında WolfEye Studios'u kuran ve fena yorumlar almayan Weird West ile oyuncuların karşısına çıkan Colantonio sıradaki oyunları hakkında X hesabından oyunculara ipucu verdi.

WolfEye Studios'un bir sonraki oyunu Arkane Studios'un sevilen işlerinin ayak izlerini takip edecek.

WolfEye Studios'un bir sonraki oyunu Arkane Studios'un sevilen işlerinin ayak izlerini takip edecek.
twitter.com

'Birkaç gün içinde bir sonraki oyunumuz hakkında biraz daha fazla bilgi paylaşacağız... Daha önce yer aldığım 1. şahıs oyunlarının (Dishonored ve Prey) hayranları mutlu olacaktır.' ifadelerini kullanan Colantonio oyuncuları umutlandırdı.

Dishonored ve Prey estetiği taşıyacak gizemli oyun hakkında ise şimdilik elimizde fazla bilgi yok.

Dishonored ve Prey estetiği taşıyacak gizemli oyun hakkında ise şimdilik elimizde fazla bilgi yok.

Colantonio tarafından yapılan bir diğer paylaşım oyunun türünün FPS aksiyon RPG olacağını ortaya koymuş durumda. Bunun yanında bugün itibariyle gizemli oyundan ilk teaser'ı da görecek ve daha fazla detay öğreneceğiz.

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