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Steam Değerleri 2 Bin TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Değerleri 2 Bin TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 11:04

Epic Games Store saat 18:00 itibariyle karşımıza toplam steam değerleri 2 bin TL'yi aşan iki bedava oyun ve bir de oyun içi paketle çıkmaya hazırlanıyor.

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Epic Games Store bedava oyunlarla kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor.

Epic Games Store bedava oyunlarla kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor.

Oyuncuların karşısına her hafta perşembe günleri saat 18:00'de bedava oyunlarla çıkan Epic Games Store bu hafta ise iki oyun ve bir oyun içi içerik paketiyle karşımızda.

Toplam Steam fiyatları 2 bin TL'yi aşan iki oyun bu hafta boyunca ücretsiz olacak.

Toplam Steam fiyatları 2 bin TL'yi aşan iki oyun bu hafta boyunca ücretsiz olacak.

Steam'de 15 dolarlık fiyat etiketi bulunan ve bizleri destansı uzay savaşlarının göbeğine konumlandıran CYGNI: All Guns Blazing ve 50 dolar değerindeki dövüş oyunu DNF Duel bu haftanın bedava oyunları. Bu oyunların yanında Apex Legends oyuncularının yüzünü güldürecek Conduit Ücretsiz Açma Toplu Paketi de haftanın bedava içerikleri arasında.

Oyunlara bedava sahip olmak için ise süremiz kısıtlı.

Oyunlara bedava sahip olmak için ise süremiz kısıtlı.

8 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak iki oyun ve oyun içi paket bir hafta boyunca böyle kalacak. Kısacası oyunları kütüphanenize eklemek için 15 Ağustos tarihine kadar vaktiniz olacak. Şimdiden iyi oyunlar!

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