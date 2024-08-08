Steam Değerleri 2 Bin TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!
Steam Değerleri 2 Bin TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!
Epic Games Store saat 18:00 itibariyle karşımıza toplam steam değerleri 2 bin TL'yi aşan iki bedava oyun ve bir de oyun içi paketle çıkmaya hazırlanıyor.
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Epic Games Store bedava oyunlarla kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor.
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Toplam Steam fiyatları 2 bin TL'yi aşan iki oyun bu hafta boyunca ücretsiz olacak.
Oyunlara bedava sahip olmak için ise süremiz kısıtlı.
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