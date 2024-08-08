Steam Değerleri 2 Bin TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

8 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak iki oyun ve oyun içi paket bir hafta boyunca böyle kalacak. Kısacası oyunları kütüphanenize eklemek için 15 Ağustos tarihine kadar vaktiniz olacak. Şimdiden iyi oyunlar!