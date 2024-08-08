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Diablo 4'teki Bir Hata Oyunculara 1 Saniyede 30 Level Atlatıyor!

Diablo 4'teki Bir Hata Oyunculara 1 Saniyede 30 Level Atlatıyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 14:54

Son güncelleme ile birlikte Diablo 4'te ortaya çıkan bir hata sonucu oyuncular yalnızca bir saniye içinde 30'dan fazla level atlayabiliyorlar.

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Diablo 4'te yeni sezon dün itibariyle başladı. Ancak bunu sorunsuz bir başlangıç saymak zor.

Diablo 4'te yeni sezon dün itibariyle başladı. Ancak bunu sorunsuz bir başlangıç saymak zor.

Yeni 'Horde' modunun yanında oyuna yeni eşyalar ve elbette iyileştirmeler de getiren beşinci sezonda yer alan bir hata sonucu oyuncular saniyeler içinde onlarca level atlayabileceklerini keşfettiler.

Bir Reddit kullanıcısı paylaştığı video ile bir saniye içinde nasıl 29 leveldan 63 levela çıktığını böyle gösterdi.

Blizzard ekibi yayınladıkları bir gönderi ile soruna neden olan silahı da açıkladılar.

Blizzard ekibi yayınladıkları bir gönderi ile soruna neden olan silahı da açıkladılar.

'Ekip oyuncuların 'The Umbracrux' takılıyken belirli bossları öldürürken önemli miktarda deneyim elde edebildikleri bir sorundan haberdar edildi. Bunun için bir düzeltme üzerinde çalışırken bu silahın benzersiz gücünü devre dışı bırakacağız.' açıklamalarında bulunuldu.

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