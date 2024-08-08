Diablo 4'teki Bir Hata Oyunculara 1 Saniyede 30 Level Atlatıyor!

'Ekip oyuncuların 'The Umbracrux' takılıyken belirli bossları öldürürken önemli miktarda deneyim elde edebildikleri bir sorundan haberdar edildi. Bunun için bir düzeltme üzerinde çalışırken bu silahın benzersiz gücünü devre dışı bırakacağız.' açıklamalarında bulunuldu.