Diablo 4'teki Bir Hata Oyunculara 1 Saniyede 30 Level Atlatıyor!
Diablo 4'teki Bir Hata Oyunculara 1 Saniyede 30 Level Atlatıyor!
Son güncelleme ile birlikte Diablo 4'te ortaya çıkan bir hata sonucu oyuncular yalnızca bir saniye içinde 30'dan fazla level atlayabiliyorlar.
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Diablo 4'te yeni sezon dün itibariyle başladı. Ancak bunu sorunsuz bir başlangıç saymak zor.
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Bir Reddit kullanıcısı paylaştığı video ile bir saniye içinde nasıl 29 leveldan 63 levela çıktığını böyle gösterdi.
Blizzard ekibi yayınladıkları bir gönderi ile soruna neden olan silahı da açıkladılar.
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