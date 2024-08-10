God of War Ragnarök PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Oyunu 1080p ve 60 FPS oynayabilmek için en az RTX 2060 Super, AMD Ryzen 5 3600 ve 16 GB RAM özellikleri isteniyor. Ayrıca bu özellikler oyunu orta ayarlarda oynamanıza yarayacak. Eğer yüksek veya ultra ayarlarda oynamak isterseniz en azından Nvidia 3080 Ti veya 4070 Ti ekran kartlarına sahip olmalısınız.