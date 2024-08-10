God of War Ragnarök PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
God of War Ragnarök PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
19 Eylül tarihinde PC oyuncuları ile buluşmaya hazırlanan God of War Ragnarök için sistem gereksinimleri nihayet açıklandı.
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19 Eylül tarihinde geliyor.
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Birçok özellikle birlikte gelecek;
Minimum ayarlarda oynamak için en az 8 GB RAM isteniyor.
Ancak en merak edilen şey optimizasyon oluyor!
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