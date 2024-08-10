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God of War Ragnarök PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

God of War Ragnarök PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 14:46

19 Eylül tarihinde PC oyuncuları ile buluşmaya hazırlanan God of War Ragnarök için sistem gereksinimleri nihayet açıklandı.

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19 Eylül tarihinde geliyor.

19 Eylül tarihinde geliyor.

2018 çıkışlı serinin ilk oyunu da PC tarafına gelmişti ve şimdi ise devam oyunu olan God of War Ragnarök'e PC yolu görünmüş durumda. 19 Eylül tarihinde oyuncular ile buluşacak yapımın sistem gereksinimleri de açıklandı.

Birçok özellikle birlikte gelecek;

Birçok özellikle birlikte gelecek;

Örneğin Nvidia DLSS 3.7 teknolojisini destekleyecek olan oyun, aynı zamanda AMD FSR ve Intel XeSS gibi çözünürlük teknolojilerini de destekliyor. Bu teknolojiler ile birlikte oyunu daha akıcı ve sorunsuz bir şekilde oynamanız hedefleniyor.

Minimum ayarlarda oynamak için en az 8 GB RAM isteniyor.

Minimum ayarlarda oynamak için en az 8 GB RAM isteniyor.

Oyunu 1080p ve 60 FPS oynayabilmek için en az RTX 2060 Super, AMD Ryzen 5 3600 ve 16 GB RAM özellikleri isteniyor. Ayrıca bu özellikler oyunu orta ayarlarda oynamanıza yarayacak. Eğer yüksek veya ultra ayarlarda oynamak isterseniz en azından Nvidia 3080 Ti veya 4070 Ti ekran kartlarına sahip olmalısınız.

Ancak en merak edilen şey optimizasyon oluyor!

Ancak en merak edilen şey optimizasyon oluyor!

2018 yılında çıkan ve 2022'nin başlarında PC tarafına gelen God of War'ın optimizasyon konusunda iyi işler çıkarttığını hatırlıyoruz. Bakalım Ragnarök tarafında da aynı başarıyı yakalayabilecekler mi?

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