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The Sims'e Rakip Görülen Life by You'dan Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı

The Sims'e Rakip Görülen Life by You'dan Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 16:07

Paradox Tectonic tarafından geliştirilen ve The Sims serisine dişli bir rakip olarak görülen, iptal haberiyle ise üzen Life by You'dan 'biz bunu oynardık' dedirten oyun içi görüntüler paylaşıldı.

Kaynak

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Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yaşam simülasyonu Life by You'nun ilk duyurusu yapılmıştı.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yaşam simülasyonu Life by You'nun ilk duyurusu yapılmıştı.

Yıllardır hükümranlığını sürdüren The Sims serisine ciddi bir rakip olarak görülen Life by You ayrıca The Sims'ten ayrılan gerçek bir dil ve tıkladığınız anda kasabadaki dilediğiniz karakterin kontrolünü devralabilme gibi benzersiz özellikleriyle de heyecan uyandırmıştı.

İptal edilen Life by You'dan paylaşılan oyun içi görüntüler ise yapımı merakla bekleyen oyuncuları üzdü.

İptal edilen Life by You'dan paylaşılan oyun içi görüntüler ise yapımı merakla bekleyen oyuncuları üzdü.

Oldukça iyi görünen, hatta oyun iptal edilmemiş olsa beklenti dahi yükseltecek oyun içi görüntüler SimMatticallyadlı bir kullanıcı tarafından oyunda yer alan sanatçılar Richard Khoo, Eric Maki ve Chris Lewis'in portfolyolarında keşfedilmiş.

Oyun içi mekanlardan tutun da...

Oyun içi mekanlardan tutun da...

Kasabanın geneline kadar her şey gerçekten oynamaya çok hazır görünüyor.

Kasabanın geneline kadar her şey gerçekten oynamaya çok hazır görünüyor.

Oyunun karakter yaratma ekranından birkaç kare. 👇

Oyunun karakter yaratma ekranından birkaç kare. 👇
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Life by You'nun iptal sebebini ise Paradox CEO Vekili Mattias Lilja açıklamıştı.

Life by You'nun iptal sebebini ise Paradox CEO Vekili Mattias Lilja açıklamıştı.

Geliştirme aşamasında işin sonunun görülemeyeceği bir noktaya gelinmesi ve oyunun çıkış yapması için gerekli olan şeylerin ucu bucağı görünmemesi Life by You'nun maalesef sonu olmuş.

Ne diyelim, biz bu oyunu oynardık be.

Ne diyelim, biz bu oyunu oynardık be.

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