The Sims'e Rakip Görülen Life by You'dan Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı
The Sims'e Rakip Görülen Life by You'dan Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yaşam simülasyonu Life by You'nun ilk duyurusu yapılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İptal edilen Life by You'dan paylaşılan oyun içi görüntüler ise yapımı merakla bekleyen oyuncuları üzdü.
Oyun içi mekanlardan tutun da...
Kasabanın geneline kadar her şey gerçekten oynamaya çok hazır görünüyor.
Oyunun karakter yaratma ekranından birkaç kare. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Life by You'nun iptal sebebini ise Paradox CEO Vekili Mattias Lilja açıklamıştı.
Ne diyelim, biz bu oyunu oynardık be.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın