Fortnite Marvel Temalı Sezonu ile Geri Dönüyor!
Fortnite Marvel Temalı Sezonu ile Geri Dönüyor!
Fortnite yeni sezonunda yeni bir Marvel işbirliğine imza atarak oyuncularının karşısına yeniden sevilen süper kahramanları ve bol bol da aksiyonu geri döndürüyor.
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Fortnite'ın her sezona bambaşka bir hava katan işbirlikleri artık malumunuz.
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Fortnite 5. Bölüm 3. sezonu ile birlikte Marvel temasına geri dönmeye hazırlanıyor.
Peki Fortnite'ın Marvel temalı Kusursuz Kıyamet sezonu ne zaman başlayacak?
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