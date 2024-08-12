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Fortnite Marvel Temalı Sezonu ile Geri Dönüyor!

Fortnite Marvel Temalı Sezonu ile Geri Dönüyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 10:55

Fortnite yeni sezonunda yeni bir Marvel işbirliğine imza atarak oyuncularının karşısına yeniden sevilen süper kahramanları ve bol bol da aksiyonu geri döndürüyor.

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Fortnite'ın her sezona bambaşka bir hava katan işbirlikleri artık malumunuz.

Fortnite'ın her sezona bambaşka bir hava katan işbirlikleri artık malumunuz.

Sezon içerisinde Star Wars'tan tutun Tesla'ya kadar pek çok farklı işbirliğine giden Fortnite hem bunları bir şekilde oyunun içine başarılı biçimde entegre etmeyi başarıyor, hem de oyuncularına bu işbirliklerinin meyvesini çok ilgi çekici yollarla sunuyor.

Fortnite 5. Bölüm 3. sezonu ile birlikte Marvel temasına geri dönmeye hazırlanıyor.

Peki Fortnite'ın Marvel temalı Kusursuz Kıyamet sezonu ne zaman başlayacak?

Peki Fortnite'ın Marvel temalı Kusursuz Kıyamet sezonu ne zaman başlayacak?

16 Ağustos günü başlayacak olan Kusursuz Kıyamet sezonuyla birlikte farklı oyun modlarında Marvel temasını da görmeye başlayacağız. Şimdiden merakla beklenen sezonun ne zaman sona ereceği ise kesin değil.

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