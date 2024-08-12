Arcane'in İkinci Sezonundan Beklenti Yükselten Kesit Yayınlandı
Arcane'in İkinci Sezonundan Beklenti Yükselten Kesit Yayınlandı
İzleyicileri League of Legends evreninin en ilgi çekici köşelerine davet eden animasyon dizisi Arcane'in merakla beklenen ikinci sezonu için beklentileri daha da yükselten yeni bir kesit paylaşıldı.
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Netflix'te izleyiciler ile buluşan ve League of Legends evrenini ekranlarımıza taşıyan animasyon dizisi Arcane yalnızca oyuncuları değil, diğer pek çok kişiyi de kendine hayran bırakmayı başarmıştı.
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Şimdilerde merakla ikinci sezonunu beklediğimiz Arcane'den yeni sezon için beklentilerimizi yükselten bir kesit paylaşıldı.
Peki Arcane'in ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?
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