Arcane'in İkinci Sezonundan Beklenti Yükselten Kesit Yayınlandı

İkinci sezonuyla ekranlara veda edecek olan Arcane kasım ayında Netflix ekranlarında olacak ancak elimizde henüz net bir tarih yok. Bunun yanında Arcane'in ardından League of Legends evreninden farklı hikayelerin de izleyicilerle buluşacağı müjdesini geçtiğimiz günlerde almıştık.