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Arcane'in İkinci Sezonundan Beklenti Yükselten Kesit Yayınlandı

Arcane'in İkinci Sezonundan Beklenti Yükselten Kesit Yayınlandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 12:20

İzleyicileri League of Legends evreninin en ilgi çekici köşelerine davet eden animasyon dizisi Arcane'in merakla beklenen ikinci sezonu için beklentileri daha da yükselten yeni bir kesit paylaşıldı.

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Netflix'te izleyiciler ile buluşan ve League of Legends evrenini ekranlarımıza taşıyan animasyon dizisi Arcane yalnızca oyuncuları değil, diğer pek çok kişiyi de kendine hayran bırakmayı başarmıştı.

Netflix'te izleyiciler ile buluşan ve League of Legends evrenini ekranlarımıza taşıyan animasyon dizisi Arcane yalnızca oyuncuları değil, diğer pek çok kişiyi de kendine hayran bırakmayı başarmıştı.

2021 yılında yayınlanan ilk sezonu ile 9,0 IMDB puanına erişen Arcane hem harika görsel tarzı hem de konusu ve atmosferi ile izleyicileri büyülemeyi başarmıştı.

Şimdilerde merakla ikinci sezonunu beklediğimiz Arcane'den yeni sezon için beklentilerimizi yükselten bir kesit paylaşıldı.

Peki Arcane'in ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?

Peki Arcane'in ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak?

İkinci sezonuyla ekranlara veda edecek olan Arcane kasım ayında Netflix ekranlarında olacak ancak elimizde henüz net bir tarih yok. Bunun yanında Arcane'in ardından League of Legends evreninden farklı hikayelerin de izleyicilerle buluşacağı müjdesini geçtiğimiz günlerde almıştık.

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