Arcane'in Final Sezonundan Yeni Kesit Geldi: Dizi Bitse de Yeni Riot Dizileri Gelecek!
Arcane'in Final Sezonundan Yeni Kesit Geldi: Dizi Bitse de Yeni Riot Dizileri Gelecek!
League of Legends evreni ekranlarımıza taşıyan ve yalnızca oyuncuları kendine çekmekle kalmayıp büyük bir izleyici kitlesine de ulaşan Arcane'den final sezonu için yeni bir kesit yayınlandı.
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2021 yılında Netflix ekranlarına gelen Arcane kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı.
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İkinci sezonu ile ekranlara veda edecek Arcane'den dizinin hayranlarının heyecanını daha da katlayacak yeni bir kesit paylaşıldı.
Arcane ikinci sezonuyla ekranlara veda edecek olsa da Riot Games cephesinden daha çok hikayeyi ekranlarda görmeye devam edeceğiz.
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