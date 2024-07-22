Arcane'in Final Sezonundan Yeni Kesit Geldi: Dizi Bitse de Yeni Riot Dizileri Gelecek!

Animasyon stüdyosu Fortiche'in ellerinden çıkan ve büyük övgüler alan Arcane'in ardından ortak yaratıcı Christian Linke geçtiğimiz aylarda paylaşılan bir videoda “Arcane daha büyük hikaye anlatımı yolculuğumuzun ve Fortiche adlı harika animasyon stüdyosuyla ortaklığımızın sadece başlangıcı” ifadelerini kullanmıştı. Kısacası V ve Jinx'in hikayesi sona eriyor olabilir ancak hem LoL evreninde, hem de Riot Games'te anlatılacak çok hikaye var!