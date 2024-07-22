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Arcane'in Final Sezonundan Yeni Kesit Geldi: Dizi Bitse de Yeni Riot Dizileri Gelecek!

Arcane'in Final Sezonundan Yeni Kesit Geldi: Dizi Bitse de Yeni Riot Dizileri Gelecek!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 17:40

League of Legends evreni ekranlarımıza taşıyan ve yalnızca oyuncuları kendine çekmekle kalmayıp büyük bir izleyici kitlesine de ulaşan Arcane'den final sezonu için yeni bir kesit yayınlandı.

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2021 yılında Netflix ekranlarına gelen Arcane kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı.

2021 yılında Netflix ekranlarına gelen Arcane kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başarmıştı.

Riot Games'in dünya çapında çok sevilen oyunu League of Legends'ın en dokunaklı hikayelerinden birini izleyicilerin beğenisine sunan Arcane yalnızca izleyiciler tarafından sevilmekle kalmamış, ödül törenlerini de adeta domine etmişti.

İkinci sezonu ile ekranlara veda edecek Arcane'den dizinin hayranlarının heyecanını daha da katlayacak yeni bir kesit paylaşıldı.

Arcane ikinci sezonuyla ekranlara veda edecek olsa da Riot Games cephesinden daha çok hikayeyi ekranlarda görmeye devam edeceğiz.

Arcane ikinci sezonuyla ekranlara veda edecek olsa da Riot Games cephesinden daha çok hikayeyi ekranlarda görmeye devam edeceğiz.

Animasyon stüdyosu Fortiche'in ellerinden çıkan ve büyük övgüler alan Arcane'in ardından ortak yaratıcı Christian Linke geçtiğimiz aylarda paylaşılan bir videoda “Arcane daha büyük hikaye anlatımı yolculuğumuzun ve Fortiche adlı harika animasyon stüdyosuyla ortaklığımızın sadece başlangıcı” ifadelerini kullanmıştı. Kısacası V ve Jinx'in hikayesi sona eriyor olabilir ancak hem LoL evreninde, hem de Riot Games'te anlatılacak çok hikaye var!

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