Netflix Oyun İşini Büyütüyor: 80'den Fazla Oyun Geliştirme Aşamasında
Netflix Oyun İşini Büyütüyor: 80'den Fazla Oyun Geliştirme Aşamasında
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Netflix abonelerine mobil cihazlarında sınırsızca oynayabilecekleri pek çok oyunu ücretsiz sunuyor. Üstelik bunun içinde kendi oyunlarının yanında oyunculardan büyük övgü toplamış yapımlar da var.
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Netflix platforma eklenecek yeni oyunları hakkında ipucu verdi. Buna göre her ay en az bir yeni oyuna kavuşacağız.
Netflix' oyunları ayrıca popüler dizi ve filmlerin evrenlerini de genişletecek.
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