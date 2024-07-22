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Netflix Oyun İşini Büyütüyor: 80'den Fazla Oyun Geliştirme Aşamasında

Netflix Oyun İşini Büyütüyor: 80'den Fazla Oyun Geliştirme Aşamasında

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 14:01

Oyun konusundaki yatırımlarına hız veren Netflix elini güçlendirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre Netflix 80'den fazla oyunu geliştirmeye devam ediyor.

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Netflix abonelerine mobil cihazlarında sınırsızca oynayabilecekleri pek çok oyunu ücretsiz sunuyor. Üstelik bunun içinde kendi oyunlarının yanında oyunculardan büyük övgü toplamış yapımlar da var.

Netflix abonelerine mobil cihazlarında sınırsızca oynayabilecekleri pek çok oyunu ücretsiz sunuyor. Üstelik bunun içinde kendi oyunlarının yanında oyunculardan büyük övgü toplamış yapımlar da var.

Netflix Games ile oyun dünyasına da adım atan platform elini güçlendirmeye de devam ediyor. Kullanıcılarına mobil cihazlarından erişip oynayabilecekleri geniş bir oyun kütüphanesi sunan Netflix üçüncü parti oyunların yanında kendi oyun stüdyosuna da sahip.

Netflix platforma eklenecek yeni oyunları hakkında ipucu verdi. Buna göre her ay en az bir yeni oyuna kavuşacağız.

Netflix platforma eklenecek yeni oyunları hakkında ipucu verdi. Buna göre her ay en az bir yeni oyuna kavuşacağız.

Yatırımcı toplantısında aktarılan detaylara göre Netflix şu anda 80'den fazla oyun üzerinde çalışıyor ve oyunların büyük bir çoğunluğu Netflix'in sevilen dizi ve filmleri hakkında. Netflix COO'su Gregory K. Peters bu oyunlar sayesinde hayranların favori işlerinin yeni sezonunu beklerken ilgiyi de yüksek tutabileceklerini inandıklarını dile getiriyor.

Netflix' oyunları ayrıca popüler dizi ve filmlerin evrenlerini de genişletecek.

Netflix' oyunları ayrıca popüler dizi ve filmlerin evrenlerini de genişletecek.

Netflix CEO'su Theodore A. Sarandos üzerinde çalışmaya devam ettikleri oyunlar hakkında açıklamalarda bulunurken bu oyunların izleyicilerin favori dizilerinden ipuçları da taşıyabileceğini aktardı.

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