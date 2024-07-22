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Suikast Girişimi Sonrası Twitch Donald Trump'ın Yasağını Kaldırdı

Suikast Girişimi Sonrası Twitch Donald Trump'ın Yasağını Kaldırdı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 12:54

3 yıldan uzun süre önce Donald Trump'ı platformda yasaklayan Twitch eski başkana yapılan suikast girişimi sonrasında yasağı kaldırdı.

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2021 yılında Trump destekçilerinin ABD Kongre Binası'nı işgal etmesinin ardından Twitch dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın kanalını “daha fazla şiddeti kışkırtmak için” kullanacağı endişesiyle yasaklamıştı.

2021 yılında Trump destekçilerinin ABD Kongre Binası'nı işgal etmesinin ardından Twitch dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın kanalını “daha fazla şiddeti kışkırtmak için” kullanacağı endişesiyle yasaklamıştı.

Bu kararın öncesinde mitinglerinden Twitch yayınları yapan Donald Trumo'ın hesabı yaklaşık 3 yıl 5 ay boyunca yasaklı kalmaya devam etti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen mitinginde saldırıya uğrayan Donald Trump ölümden milimetreler ile kurtulduktan sonra Twitch'ten Donald Trump'ın yasağı hakkında geri adım geldi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen mitinginde saldırıya uğrayan Donald Trump ölümden milimetreler ile kurtulduktan sonra Twitch'ten Donald Trump'ın yasağı hakkında geri adım geldi.

Trump'ın Twitch yasağının kaldırılması hakkında PC Gamer'a konuşan Twitch yetkilisi “Eski Başkan Trump'ın Twitch kanalını eski haline getirdik. Mümkün olduğunda başkan adaylarını doğrudan dinlemenin değerli olduğuna inanıyoruz. Trump şu anda ABD Başkanlığı için Cumhuriyetçilerin resmi adayıdır' ifadelerini kullandı.

3 yıl önceki kararlarından radikal geri dönüşlerinin sebebini açıklayan Twitch yetkilisi politikalarında bir değişiklik olmadığını da dile getirdi.

3 yıl önceki kararlarından radikal geri dönüşlerinin sebebini açıklayan Twitch yetkilisi politikalarında bir değişiklik olmadığını da dile getirdi.

2021 yılında Trump'ın kanalı 'kışkırtıcı söylemleri' nedeniyle askıya alınmıştı. Yasağın kaldırılması hakkındaki açıklamalarında Twitch yetkilisi “Topluluk kurallarımızı uygulamaya devam ediyoruz ve kurallarımızın ihlal edildiğini tespit ettiğimizde gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Twitch'in bir 'kamuya mal olmuş kişi politikası' yoktur, yani kanalın kamuya mal olmuş bir kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın tüm kanallar eşit şekilde kurallarımıza tabidir' ifadelerini kullandı.

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