Suikast Girişimi Sonrası Twitch Donald Trump'ın Yasağını Kaldırdı

2021 yılında Trump'ın kanalı 'kışkırtıcı söylemleri' nedeniyle askıya alınmıştı. Yasağın kaldırılması hakkındaki açıklamalarında Twitch yetkilisi “Topluluk kurallarımızı uygulamaya devam ediyoruz ve kurallarımızın ihlal edildiğini tespit ettiğimizde gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Twitch'in bir 'kamuya mal olmuş kişi politikası' yoktur, yani kanalın kamuya mal olmuş bir kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın tüm kanallar eşit şekilde kurallarımıza tabidir' ifadelerini kullandı.