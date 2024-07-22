Suikast Girişimi Sonrası Twitch Donald Trump'ın Yasağını Kaldırdı
Suikast Girişimi Sonrası Twitch Donald Trump'ın Yasağını Kaldırdı
3 yıldan uzun süre önce Donald Trump'ı platformda yasaklayan Twitch eski başkana yapılan suikast girişimi sonrasında yasağı kaldırdı.
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2021 yılında Trump destekçilerinin ABD Kongre Binası'nı işgal etmesinin ardından Twitch dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın kanalını “daha fazla şiddeti kışkırtmak için” kullanacağı endişesiyle yasaklamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen mitinginde saldırıya uğrayan Donald Trump ölümden milimetreler ile kurtulduktan sonra Twitch'ten Donald Trump'ın yasağı hakkında geri adım geldi.
3 yıl önceki kararlarından radikal geri dönüşlerinin sebebini açıklayan Twitch yetkilisi politikalarında bir değişiklik olmadığını da dile getirdi.
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