Aylardır Kayıp Olan Genç Kendisiyle Dalga Geçen Twitch Yayıncıları Sayesinde Bulundu

Verdiği röportajda Weston Coleman, “insanların onunla dalga geçmesine üzüldüm ama onu buldukları için mutluydum ve en önemli şey de buydu. Ve o çocukların onun neler yaşadığını anladıklarını sanmıyordum. Keşke ona karşı biraz daha nazik olsalardı ama aynı zamanda onu bulmaya yardım ettiler ve bunun farkında bile değillerdi' dedi.