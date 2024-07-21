Aylardır Kayıp Olan Genç Kendisiyle Dalga Geçen Twitch Yayıncıları Sayesinde Bulundu
Aylardır Kayıp Olan Genç Kendisiyle Dalga Geçen Twitch Yayıncıları Sayesinde Bulundu
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17 yaşındaki Troy Coleman adlı genç yaklaşık 3 ay önce aile evinden ayrılarak kayıplara karışmıştı.
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Clix ve FaZe Lacy adlı iki yayıncının IRL yayını esnasında kadraja giren genç ikilinin de dikkatinden kaçmadı.
Kayıp oğlunun bulunmasının ardından People dergisine verdiği röportajda baba yayıncıların onla dalga geçmesini üzücü bulduğunu söylese de ikiliye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
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