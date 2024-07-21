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Aylardır Kayıp Olan Genç Kendisiyle Dalga Geçen Twitch Yayıncıları Sayesinde Bulundu

Aylardır Kayıp Olan Genç Kendisiyle Dalga Geçen Twitch Yayıncıları Sayesinde Bulundu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 17:33

Ailesi tarafından aylardır aranan kayıp genç hiç beklenmedik bir şekilde bulundu. Bir Twitch yayını sırasında kadraja giren gencin babası ise yayıncılara ve izleyicilere seslendi.

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17 yaşındaki Troy Coleman adlı genç yaklaşık 3 ay önce aile evinden ayrılarak kayıplara karışmıştı.

17 yaşındaki Troy Coleman adlı genç yaklaşık 3 ay önce aile evinden ayrılarak kayıplara karışmıştı.

Ailesi ve polisin tüm aramalarına rağmen 3 aydır kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen genç hiç beklenmedik bir anda ortaya çıktı.

Clix ve FaZe Lacy adlı iki yayıncının IRL yayını esnasında kadraja giren genç ikilinin de dikkatinden kaçmadı.

Kayıp oğlunun bulunmasının ardından People dergisine verdiği röportajda baba yayıncıların onla dalga geçmesini üzücü bulduğunu söylese de ikiliye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Kayıp oğlunun bulunmasının ardından People dergisine verdiği röportajda baba yayıncıların onla dalga geçmesini üzücü bulduğunu söylese de ikiliye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Verdiği röportajda Weston Coleman, “insanların onunla dalga geçmesine üzüldüm ama onu buldukları için mutluydum ve en önemli şey de buydu. Ve o çocukların onun neler yaşadığını anladıklarını sanmıyordum. Keşke ona karşı biraz daha nazik olsalardı ama aynı zamanda onu bulmaya yardım ettiler ve bunun farkında bile değillerdi' dedi.

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