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Steam 2025 İndirim ve Etkinlik Takvimini Açıkladı: Bol Bol Festival!

Steam 2025 İndirim ve Etkinlik Takvimini Açıkladı: Bol Bol Festival!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 15:04

PC oyuncularının indirim dönemlerini büyük merakla beklediği Steam 2025 yılının ilk yarısında düzenlenecek indirim ve etkinliklerin takvimini açıkladı.

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Steam'in indirim dönemleri biz oyuncular için adeta festival gibi geçiyor.

Steam'in indirim dönemleri biz oyuncular için adeta festival gibi geçiyor.

TL desteğini çekmesinin ardından ülkemizdeki oyunculara büyük darbe vurmuş olsa da Steam'in indirim dönemlerini yine de dört gözle beklemeye devam ediyoruz. Büyük mevsimsel indirimlerin yanında irili ufaklı diğer indirim dönemleri de kütüphanelerimizi şenlendiriyor.

Steam 2025 yılının ilk yarısında düzenleyeceği tüm festival ve indirim dönemlerinin tarihlerini oyuncularla paylaştı.

Steam 2025 yılının ilk yarısında düzenleyeceği tüm festival ve indirim dönemlerinin tarihlerini oyuncularla paylaştı.

Büyük mevsimsel indirim dönemlerinin yanında önümüzdeki yıl çok daha fazla tematik festival ve indirim göreceğimizi gösteren tarihler 2025'in ilk yarısının hayli hareketli geçeceğine işaret ediyor.

2025 yılının ilk yarısında düzenlenecek olan tüm Steam indirimleri ve festivalleri şöyle:

2025 yılının ilk yarısında düzenlenecek olan tüm Steam indirimleri ve festivalleri şöyle:

  • Gerçek Zamanlı Strateji Festivali: 20-27 Ocak

  • Idler Festivali: 3-10 Şubat

  • Yerel Eşli Oyun Festivali: 10-17 Şubat

  • Steam Next Fest: Şubat Sürümü: 24 Şubat - 3 Mart

  • Görsel Roman Festivali: 3-10 Mart

  • Steam İlkbahar İndirimi: 13-20 Mart

  • Şehir Kurma ve Koloni Simülatörleri Festivali: 24-31 Mart

  • Sokoban Festivali: 21-28 Nisan

  • Savaş Oyunları Festivali: 28 Nisan - 5 Mayıs

  • Yaratık Toplama Festivali: 12-19 Mayıs

  • Zombiler vs. Vampirler Festivali: 26 Mayıs - 2 Haziran

  • Steam Next Fest: Haziran Sürümü: 9-16 Haziran

  • Balıkçılık Festivali: 16-23 Haziran

  • Steam Yaz İndirimi: 26 Haziran - 10 Temmuz

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