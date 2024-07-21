Steam 2025 İndirim ve Etkinlik Takvimini Açıkladı: Bol Bol Festival!

TL desteğini çekmesinin ardından ülkemizdeki oyunculara büyük darbe vurmuş olsa da Steam'in indirim dönemlerini yine de dört gözle beklemeye devam ediyoruz. Büyük mevsimsel indirimlerin yanında irili ufaklı diğer indirim dönemleri de kütüphanelerimizi şenlendiriyor.