Steam 2025 İndirim ve Etkinlik Takvimini Açıkladı: Bol Bol Festival!
Steam 2025 İndirim ve Etkinlik Takvimini Açıkladı: Bol Bol Festival!
PC oyuncularının indirim dönemlerini büyük merakla beklediği Steam 2025 yılının ilk yarısında düzenlenecek indirim ve etkinliklerin takvimini açıkladı.
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Steam'in indirim dönemleri biz oyuncular için adeta festival gibi geçiyor.
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Steam 2025 yılının ilk yarısında düzenleyeceği tüm festival ve indirim dönemlerinin tarihlerini oyuncularla paylaştı.
2025 yılının ilk yarısında düzenlenecek olan tüm Steam indirimleri ve festivalleri şöyle:
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