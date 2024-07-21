Epic Games Store Yaz İndirimi'nde 10 TL ve Altına Alabileceğiniz Oyunlar
Epic Games Store Yaz İndirimi'nde 10 TL ve Altına Alabileceğiniz Oyunlar
Epic Games Store'da yılın en büyük indirim dönemlerinden biri başladı! Epic Games Store Yaz İndirimi boyunca 10 TL ve altına sahip olabileceğiniz en iyi oyunları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Batman: Arkham Asylum - 6,20 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Just Cause 4 - 10 TL
3. Outlast 2 - 7,95 TL
4. This War of Mine - 6,20 TL
5. Frostpunk - 9,80 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Epic Games Store Yaz İndirimi boyunca 10 TL ve altına alabileceğiniz diğer oyunlar da şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın