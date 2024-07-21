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Epic Games Store Yaz İndirimi'nde 10 TL ve Altına Alabileceğiniz Oyunlar

Epic Games Store Yaz İndirimi'nde 10 TL ve Altına Alabileceğiniz Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 16:10

Epic Games Store'da yılın en büyük indirim dönemlerinden biri başladı! Epic Games Store Yaz İndirimi boyunca 10 TL ve altına sahip olabileceğiniz en iyi oyunları sizler için derledik.

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1. Batman: Arkham Asylum - 6,20 TL

2. Just Cause 4 - 10 TL

3. Outlast 2 - 7,95 TL

4. This War of Mine - 6,20 TL

5. Frostpunk - 9,80 TL

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Epic Games Store Yaz İndirimi boyunca 10 TL ve altına alabileceğiniz diğer oyunlar da şöyle:

Epic Games Store Yaz İndirimi boyunca 10 TL ve altına alabileceğiniz diğer oyunlar da şöyle:

  • Metro 2033 Redux - 31 TL - 3,10 TL

  • Metro Last Light Redux - 31 TL - 3,10 TL

  • Shadow Tactics - 59 TL - 5,90 TL

  • Bridge Constructor: The Walking Dead 18,50 TL - 1,85 TL

  • Killing Floor 2 - 49 TL - 4,90 TL

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