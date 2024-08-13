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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Futbol Aşkı Paraya Kıydırdı!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Futbol Aşkı Paraya Kıydırdı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 14:36

Ülkemizdeki oyuncular geçtiğimiz hafta Steam'de en çok hangi oyunlarla haşır neşir olmuşlar, hangi yapımlar en çok satmış gelin birlikte bir göz atalım.

Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.

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1. En çok satan oyunu bu hafta da kimse yerinden edemedi.

1. En çok satan oyunu bu hafta da kimse yerinden edemedi.

Standart sürümü 70 dolar olan EA Sports FC 25 henüz ön sipariş döneminde olmasına karşın en çok satanlar listesinin ilk sırasındaki konumunu bu hafta da korumayı başardı.

2. Bu hafta Tamriel'i bol bol ziyaret ettik.

2. Bu hafta Tamriel'i bol bol ziyaret ettik.

The Elder Scrolls serisinin uçsuz bucaksız evrenine aralanan kapıyı ardına kadar açtık. The Elder Scrolls Online 11,99 dolarlık fiyatına aldığı yüzde 70'lik indirimle 3,59 dolara inmiş vaziyette.

3. Elden Ring ise listeden düşecek gibi değil.

3. Elden Ring ise listeden düşecek gibi değil.

2022 yılında çıkan ve ödülleri adeta silip süpüren Elden Ring geçtiğimiz aylarda çıkan Shadow of Erdtree DLC'sinin de etkisiyle sıcak gündemimizde.Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra gerilemiş olsa da oyun hala ilk üç içinde kendine yer bulmayı başarıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • God of War

  • Stardew Valley

  • GTA V

  • Chained Together

  • Battlefield 1

  • Euro Truck Simulator 2

  • Black Desert

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