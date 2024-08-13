Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Futbol Aşkı Paraya Kıydırdı!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Futbol Aşkı Paraya Kıydırdı!
Ülkemizdeki oyuncular geçtiğimiz hafta Steam'de en çok hangi oyunlarla haşır neşir olmuşlar, hangi yapımlar en çok satmış gelin birlikte bir göz atalım.
Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.
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1. En çok satan oyunu bu hafta da kimse yerinden edemedi.
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2. Bu hafta Tamriel'i bol bol ziyaret ettik.
3. Elden Ring ise listeden düşecek gibi değil.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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