Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırganın "Abone Olun" Dediği Zade Konuyla İlgili Konuştu
Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırganın "Abone Olun" Dediği Zade Konuyla İlgili Konuştu
Eskişehir'de bıçakla rastgele 7 kişiyi yaralayan saldırganın sözde manifestosunda 'abone olun' diyerek adını andığı yayıncı Barış 'Zade' Danış konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Dün Eskişehir'de yaşanan ve ülkenin gündemine oturan saldırının yankıları sürüyor.
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Kan donduran detaylar içeren manifestodaki maddeler arasında sevilen yayıncı Barış "Zade" Danış'ın isminin geçmesi dikkat çeken detaylar arasında.
Saldırganın yayınladığı manifestoda ismi geçen yayıncı Zade'de konuya ilişkin açıklamada bulundu.
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zavallı özenti.. manifesto falan filan senin neyine ya küçük kımıl zararlısı fdfgfd.. umarım içerde prison treatment çekerler de aklın başına gelir, zira tür... Devamını Gör
kemalizmin bunyeye zararlari iste :d
Böyle giderse Türkiye küçük amerika olacak ama ekonomik anlamda değil malum nerde kötü var onu örnek almak gibi bi huyumuz var
Neden yayın yasağı getirildi? 🤔