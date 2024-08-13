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Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırganın "Abone Olun" Dediği Zade Konuyla İlgili Konuştu

Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırganın "Abone Olun" Dediği Zade Konuyla İlgili Konuştu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 15:09

Eskişehir'de bıçakla rastgele 7 kişiyi yaralayan saldırganın sözde manifestosunda 'abone olun' diyerek adını andığı yayıncı Barış 'Zade' Danış konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Dün Eskişehir'de yaşanan ve ülkenin gündemine oturan saldırının yankıları sürüyor.

Dün Eskişehir'de yaşanan ve ülkenin gündemine oturan saldırının yankıları sürüyor.

18 yaşındaki hücum yelekli, maskeli ve bıçaklı saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıya yayın yasağı getirilirken saldırganın yayınladığı sözde manifesto ve eylemin detayları tartışılmaya devam ediliyor.

Kan donduran detaylar içeren manifestodaki maddeler arasında sevilen yayıncı Barış "Zade" Danış'ın isminin geçmesi dikkat çeken detaylar arasında.

Kan donduran detaylar içeren manifestodaki maddeler arasında sevilen yayıncı Barış "Zade" Danış'ın isminin geçmesi dikkat çeken detaylar arasında.

Yayınladığı sözde manifestoda planladığı saldırının detaylarını, hedef grupları ve daha pek çok detayı yazan saldırganın 'Zade'ye abone olun' maddesi Yeni Zelanda'da gerçekleşen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdaki 'PewDiePie'a abone olun' mesajını akıllara getirdi.

Saldırganın yayınladığı manifestoda ismi geçen yayıncı Zade'de konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırganın yayınladığı manifestoda ismi geçen yayıncı Zade'de konuya ilişkin açıklamada bulundu.
twitter.com

Konuyla ilgili olarak emniyet ile iletişime geçtiğini belirten ve şikayetçi olacağını söyleyen Zade, isminin böyle bir olayda geçmesinden de üzüntü duyduğunu belirtti.

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ales Reg

zavallı özenti.. manifesto falan filan senin neyine ya küçük kımıl zararlısı fdfgfd.. umarım içerde prison treatment çekerler de aklın başına gelir, zira tür... Devamını Gör

wesajad640

kemalizmin bunyeye zararlari iste :d

Çoban yıldızı Luna

Böyle giderse Türkiye küçük amerika olacak ama ekonomik anlamda değil malum nerde kötü var onu örnek almak gibi bi huyumuz var

Adige Shapsug

Neden yayın yasağı getirildi? 🤔