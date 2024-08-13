Eskişehir'de Masum İnsanları Bıçaklayan Saldırganın Bilgileri İfşa Edildi
Eskişehir'de Masum İnsanları Bıçaklayan Saldırganın Bilgileri İfşa Edildi
12 Ağustos 2024 tarihi pek çok ülkenin bir senede gördüğü şiddet olaylarına tek bir günde şahit olduğumuz bir tarih olarak kayıtlara geçti. Şiddet dolu 24 saatte en çok şoke eden olaylardan biri de 18 yaşındaki maskeli ve bıçaklı bir saldırganın Eskişehir'de insanları bıçaklaması oldu. Saldırganın Nazi eğilimleri, saldırı planları ve sosyal medya profilleri de ortaya çıktı.
via:lokum
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Saldırgan geçtiğimiz gün beş kişiyi bıçaklamıştı. Bu kişilerden ikisinin durumu ağır.
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Kıyafetine gamalı haç çizen saldırganın Totenkopf armalı görüntüleri de ortaya çıktı.
Saldırı planını şöyle çizmiş.
Saldırıyı yaptığı cami ve park şu şekilde görünüyor.
2011 yılında Norveç'te 77 kişinin öldüğü, 242 kişinin ise yaralandığı terör eylemlerinin faili olan Anders Breivik'in fotoğrafını profil fotoğrafı olarak seçmiş.
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Vidlii profili
Topluluğunda kendisini övenler de var.
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