Eskişehir'de Masum İnsanları Bıçaklayan Saldırganın Bilgileri İfşa Edildi

12 Ağustos 2024 tarihi pek çok ülkenin bir senede gördüğü şiddet olaylarına tek bir günde şahit olduğumuz bir tarih olarak kayıtlara geçti. Şiddet dolu 24 saatte en çok şoke eden olaylardan biri de 18 yaşındaki maskeli ve bıçaklı bir saldırganın Eskişehir'de insanları bıçaklaması oldu. Saldırganın Nazi eğilimleri, saldırı planları ve sosyal medya profilleri de ortaya çıktı.

via:lokum