Sokak Röportajında Instagram Yasağına Tepki Gösteren Kadın Tutuklandı
Sokak Röportajında Instagram Yasağına Tepki Gösteren Kadın Tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren bir kadının açıklamaları sebebiyle gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemler sonrasında mahkemeye çıkarılan kadın tutuklandı.
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“Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokakta gerçekleştirdiği röportajda bir kadın, Türkiye’de yaklaşık 10 gün kapalı kapan Instagram yasağına tepki göstermişti.
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İşte o video...
“Tüylü Mikrofon” isimli kanalın sahibi Ozan Çakmaçı, sokak röportajında konuşan ve adının Dilbura olduğu öğrenilen kadının söyledikleri sebebiyle sabah saatlerinde gözaltına alındığını açıklamıştı.
Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Dilruba isimli kadın tutuklandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınların da inceleneceğini duyurmuştu.
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