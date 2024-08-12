Türkiye ‘Vahşi Batı’ya Döndü! Son 36 Saatte ‘Basına Yansıyan’ Bazı Dehşet Haberleri
Türkiye ‘Vahşi Batı’ya Döndü! Son 36 Saatte ‘Basına Yansıyan’ Bazı Dehşet Haberleri
Son günlerde artan ‘öldü, öldürüldü, vuruldu, bıçaklandı’ gibi haberlerin ne kadar fazla arttığını hiç fark ettiniz mi?
Son 36 saat içinde bile bazı ülkelerin tarihleri boyunca olmayan kadar bu tarz ‘dehşet’ haberleri okuduk, duyduk, izledik.
Şimdi sizlere son 36 saatte sadece ‘basın yansıyan’ görebildiğimiz ya da duyabildiğimiz bazı ‘dehşet’ haberlerini sıralıyor olacağım. Umarım bu liste ilerleyen saatlerde çok daha fazla uzamaz…
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Kayseri'de 15 yaşındaki sevgilisinin babası tarafından tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir erkek, silahla boşanma aşamasındaki eşini vurdu. Polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini gören zanlı silahını yere atarak teslim oldu. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Eskişehir’de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve üzerinde Nazi amblemi olan çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.
Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Samsun'da Mustafa Demir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Fatma Demir'i 24 yerinden bıçaklayarak katletti.
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Gaziantep'te alacak-verecek meselesinden dolayı bir kişi arkadaşını öldürdü.
Bayrampaşa'da park sebebiyle tartıştığı komşularının dükkanını basmaya gelen bir kişi, dükkan sahibi ve babasını öldürdü. Saldırgan ise olay yerinde bıçaklandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Malatya'da Yazıhan ilçesi Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı İbrahim B., çıkan tartışmada av tüfeğiyle akrabası Ali Ateş'i (56) öldürdü.
Avcılar'da kahvaltı yaptıkları sırada cinnet geçiren Ümit Kaya ailesine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda Ümit Kaya'nın babası hayatını kaybederken, anne ve kardeş yaralandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile öldürdü. Yavru kedileri vahşice öldüren şüpheli gözaltına alındı.
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Bilecik'te 23 gün önce kaybolan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayı itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçileri tarafından fark edilen olayda, bir kişi yanındaki kız arkadaşını öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.
Samsun'da evine gittiği taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da 1998 yılında bir kıza tecavüz edip öldüren şahıs, tahliye olduktan sonra arkadaşını öldürüp tekrar cezaevine girdi. Kızı öldürülen anne, bu duruma isyan etti.
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