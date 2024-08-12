Türkiye ‘Vahşi Batı’ya Döndü! Son 36 Saatte ‘Basına Yansıyan’ Bazı Dehşet Haberleri

Son günlerde artan ‘öldü, öldürüldü, vuruldu, bıçaklandı’ gibi haberlerin ne kadar fazla arttığını hiç fark ettiniz mi?

Son 36 saat içinde bile bazı ülkelerin tarihleri boyunca olmayan kadar bu tarz ‘dehşet’ haberleri okuduk, duyduk, izledik.

Şimdi sizlere son 36 saatte sadece ‘basın yansıyan’ görebildiğimiz ya da duyabildiğimiz bazı ‘dehşet’ haberlerini sıralıyor olacağım. Umarım bu liste ilerleyen saatlerde çok daha fazla uzamaz…