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Kafasında Kask, Yüzünde Maske, Belinde Balta ile Çay Bahçesine Saldırdı: 2’si Ağır 5 Kişi Yaralı

etiket Kafasında Kask, Yüzünde Maske, Belinde Balta ile Çay Bahçesine Saldırdı: 2’si Ağır 5 Kişi Yaralı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.08.2024 - 22:14 Son Güncelleme: 12.08.2024 - 22:20

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

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Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı

Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı
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