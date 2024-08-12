Kafasında Kask, Yüzünde Maske, Belinde Balta ile Çay Bahçesine Saldırdı: 2’si Ağır 5 Kişi Yaralı
Kafasında Kask, Yüzünde Maske, Belinde Balta ile Çay Bahçesine Saldırdı: 2’si Ağır 5 Kişi Yaralı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
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Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.
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Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı
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