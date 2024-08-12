İtalya’da Gözaltına Alınan Barış Boyun’dan Sedat Peker İddiası: “Sedat Peker Bana Avukat Gönderdi”
İtalya’da Gözaltına Alınan Barış Boyun’dan Sedat Peker İddiası: “Sedat Peker Bana Avukat Gönderdi”
‘Organize suç örgütü kurmak', 'cinayet amaçlı silahlı çete kurmak', 'yaralama', 'yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak', 'silah kaçakçılığı', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'cinayet ve yasadışı göç’ suçlamalarıyla İtalya’da yakalanarak gözaltına alınan Barış Boyun, hakkında yakalama kararı olan, suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Boyun, Sedat Peker’in kendisine İtalyan bir avukat yönlendirdiğini iddia etti.
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Hakkında 'organize suç örgütü kurmak', 'cinayet amaçlı silahlı çete kurmak', 'yaralama', 'yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak', 'silah kaçakçılığı', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'cinayet ve yasadışı göç' suçlamaları olan Barış Boyun, 22 Mayıs'ta İtalya'da gözaltına alındı.
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İtalya’da yakalanan Barış Boyun hakkındaki Milano savcılığının hazırladığı dosyada Türkiye’deki mafya gruplaşmalarına dair dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
Barış Boyun’un Sarallar suç örgütüne karşı Şahinler çetesinin lideri Sedat Şahin’e yakın olduğu ifade edildi.
10HABER’den den Furkan Karabay’ın haberine göre; Barış Boyun hakkında yakalama kararı olan, suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker ile telefon görüşmeleri yaptığını anlattı.
Barış Boyun İtalya’daki ilk gözaltı sürecinde Sedat Peker’in kendisine İtalyan bir avukat yönlendirdiğini iddia etti.
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