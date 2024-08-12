İtalya’da Gözaltına Alınan Barış Boyun’dan Sedat Peker İddiası: “Sedat Peker Bana Avukat Gönderdi”

‘Organize suç örgütü kurmak', 'cinayet amaçlı silahlı çete kurmak', 'yaralama', 'yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak', 'silah kaçakçılığı', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'cinayet ve yasadışı göç’ suçlamalarıyla İtalya’da yakalanarak gözaltına alınan Barış Boyun, hakkında yakalama kararı olan, suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Boyun, Sedat Peker’in kendisine İtalyan bir avukat yönlendirdiğini iddia etti.