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Sedat Peker Uzun Süreli Sessizliğini Ekrem İmamoğlu'nun Paylaşımı ile Bozdu

Sedat Peker Uzun Süreli Sessizliğini Ekrem İmamoğlu'nun Paylaşımı ile Bozdu

Sedat Peker
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.08.2024 - 18:04

Organize suç örgütü lideri olarak yurtdışında olduğu belirtilen Sedat Peker, uzun süren sessizliğini sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımını yeniden paylaşarak bozdu. Sedat Peker, Ekrem İmamoğlu’nun  İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepki gösterdiği paylaşımı yeniden paylaştı.

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Geçtiğimiz yıllarda YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye gündemini sarsan ve uzun zamandır Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 'dijital tecrit' altında bulunduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımıyla bozdu.

Geçtiğimiz yıllarda YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye gündemini sarsan ve uzun zamandır Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 'dijital tecrit' altında bulunduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımıyla bozdu.

Ekrem İmamoğlu’nun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdiği paylaşımı yeniden paylaşan Sedat Peker, uzun süren sessizliğini bu paylaşımlar bozmuş oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdiği paylaşımı yeniden paylaşan Sedat Peker, uzun süren sessizliğini bu paylaşımlar bozmuş oldu.
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