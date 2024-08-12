İran’ın İsrail’e Misillemesi İçin Yine Tarih Verildi: ABD “Bu Hafta Olabilir!” Dedi
İran’ın İsrail’e Misillemesi İçin Yine Tarih Verildi: ABD “Bu Hafta Olabilir!” Dedi
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından gözler İran'a çevrildi.
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İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını gergin bir şekilde bekliyor.
Beyaz Saray'dan ise yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın saldırısının bu hafta olabileceğini öne sürdü. Kirby, kaydadeğer saldırıların olabileceğinin altının çizip "Hazırlıklı olmalıyız." dedi.
Avrupalıların olası bir İran saldırısında olası bir yanıtta ne rol üsteleneceklerine karar vermeleri gerektiğini dile getiren Kirby, "Saldırının zamanlamasının Gazze müzakerelerine etkisi olacak." diye konuştu.
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ne lan bu boks maçımı.. bunu tarihimi olur. danışıklı dövüş. tam anlamıyla kayıkçı kavgası..
Bu şekilde abarta abarta en son dünya savaşına sebep olacaklar anasını satıyım 😒😒
amaç zaten o
Tenis oynuyorlar 😅
bunlar da spor düşünen bir hal nerde gördün ki birde centilmenlik falan sokma sakin aralarina😂😂