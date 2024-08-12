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Eskişehir'de Beş Kişiyi Bıçaklayan Saldırganın Paylaşımları Ortaya Çıktı

Eskişehir'de Beş Kişiyi Bıçaklayan Saldırganın Paylaşımları Ortaya Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.08.2024 - 00:32

Günün şoke eden olaylarından biri de Arda K. isimli şahsın Eskişehir'de parkta oturan insanları bıçaklayıp bunu yayınlamasıydı. Hücum yeleği, Nazi arması ve ekipmanlarıyla masum insanları yaralayan şahsın önceden yaptığı katliam planları ortaya çıktı.

via: Erkin Öncan

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Eskişehir Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçaklamıştı.

Eskişehir Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçaklamıştı.

Üzerindeki Nazi amblemli üniformayla 2'si ağır 5 kişiyi yaralayan saldırganın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Üzerindeki Nazi amblemli üniformayla 2'si ağır 5 kişiyi yaralayan saldırganın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Detaylar için 👇

Ekipmanlarım başlığıyla paylaştığı görselde Totenkopf işareti dikkat çekiyor.

Ekipmanlarım başlığıyla paylaştığı görselde Totenkopf işareti dikkat çekiyor.

Bir el kitabı da var.

Bir el kitabı da var.

Kendisini şöyle tanıtmış.

Kendisini şöyle tanıtmış.
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Planını şöyle anlatmış.

Planını şöyle anlatmış.

Hedef aldığı grupları da belirtmiş.

Hedef aldığı grupları da belirtmiş.

Örnek olarak Oklahoma saldırganı olarak bilinen Timothy McVeigh isimli kişi. McVeigh 1995 yılında 168 kişi öldürip 680'den fazla kişiyi yaraladığı için idam edilmişti.

Örnek olarak Oklahoma saldırganı olarak bilinen Timothy McVeigh isimli kişi. McVeigh 1995 yılında 168 kişi öldürip 680'den fazla kişiyi yaraladığı için idam edilmişti.

Saldırganın motivasyonu ise günümüzdeki pek çok psikopatla aynı.

Saldırganın motivasyonu ise günümüzdeki pek çok psikopatla aynı.
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