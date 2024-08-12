Eskişehir'de Beş Kişiyi Bıçaklayan Saldırganın Paylaşımları Ortaya Çıktı

Günün şoke eden olaylarından biri de Arda K. isimli şahsın Eskişehir'de parkta oturan insanları bıçaklayıp bunu yayınlamasıydı. Hücum yeleği, Nazi arması ve ekipmanlarıyla masum insanları yaralayan şahsın önceden yaptığı katliam planları ortaya çıktı.

via: Erkin Öncan