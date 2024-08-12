İkinci El Kıyafet Sitesindeki Çocuk Çorapları İlanına Gelen Yorum Kafalarda Soru İşareti Bıraktı
İkinci El Kıyafet Sitesindeki Çocuk Çorapları İlanına Gelen Yorum Kafalarda Soru İşareti Bıraktı
İnternet her ne kadar hayatımıza kolaylıklar katsa da aynı gerçek hayat gibi kötü insanların da bulunabileceği bir ortam. Özellikle Roblox isimli çocukların sıkça ziyaret ettiği oyun platformunun benzer gerekçelerle erişime engellenmesi internette cirit atan pedofilileri de tekrar sorgulamamıza neden oldu. Bir ikinci el kıyafet sitesindeki diyalog ise kafalarda şüphelere neden oldu.
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Popüler bir ilan sitesinde çocuk çorapları satılan ilan ilk başta normal gibi görünebilir.
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Ancak bir kullanıcının yaptığı yorum ve gelen cevap pek çok kişinin tüylerini ürpertti.
Tabii soru işaretleri de var.
Satıcının iyi niyetli ama saf alıcının kötü niyetli olduğunu düşünenler de oldu.
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İnternet engelleri de konuşuldu.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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