Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İkinci El Kıyafet Sitesindeki Çocuk Çorapları İlanına Gelen Yorum Kafalarda Soru İşareti Bıraktı

İkinci El Kıyafet Sitesindeki Çocuk Çorapları İlanına Gelen Yorum Kafalarda Soru İşareti Bıraktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.08.2024 - 16:48

İnternet her ne kadar hayatımıza kolaylıklar katsa da aynı gerçek hayat gibi kötü insanların da bulunabileceği bir ortam. Özellikle Roblox isimli çocukların sıkça ziyaret ettiği oyun platformunun benzer gerekçelerle erişime engellenmesi internette cirit atan pedofilileri de tekrar sorgulamamıza neden oldu. Bir ikinci el kıyafet sitesindeki diyalog ise kafalarda şüphelere neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Popüler bir ilan sitesinde çocuk çorapları satılan ilan ilk başta normal gibi görünebilir.

Popüler bir ilan sitesinde çocuk çorapları satılan ilan ilk başta normal gibi görünebilir.

Ancak bir kullanıcının yaptığı yorum ve gelen cevap pek çok kişinin tüylerini ürpertti.

Ancak bir kullanıcının yaptığı yorum ve gelen cevap pek çok kişinin tüylerini ürpertti.

Tabii soru işaretleri de var.

Tabii soru işaretleri de var.

Satıcının iyi niyetli ama saf alıcının kötü niyetli olduğunu düşünenler de oldu.

Satıcının iyi niyetli ama saf alıcının kötü niyetli olduğunu düşünenler de oldu.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnternet engelleri de konuşuldu.

İnternet engelleri de konuşuldu.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın