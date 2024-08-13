Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bir Nazimiz Eksikti: Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıya Gelen Yorumlar

Bir Nazimiz Eksikti: Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıya Gelen Yorumlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.08.2024 - 12:27

İnternet platformlarında yayılan yeni siyasi ve kültürel akımlar bir süredir Batı medyasında en çok tartışılan konulardan. Kitlesel silahlı saldırılar, toplu alanlarda bıçaklamalar, Christchurch Katliamı gibi saldırılar bu eylemlerin faillerinin de motivasyon kaynaklarının araştırılmasına neden oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dün de Eskişehir'de maskesi ve hücum yeleğiyle insanları bıçaklayan şahıs bu olayların ülkemize de sıçradığını gözler önüne serdi.

Dün de Eskişehir'de maskesi ve hücum yeleğiyle insanları bıçaklayan şahıs bu olayların ülkemize de sıçradığını gözler önüne serdi.

Gelen tepkiler de şöyle 👇

Gelen tepkiler de şöyle 👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın