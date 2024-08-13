Bir Nazimiz Eksikti: Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıya Gelen Yorumlar
Bir Nazimiz Eksikti: Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıya Gelen Yorumlar
İnternet platformlarında yayılan yeni siyasi ve kültürel akımlar bir süredir Batı medyasında en çok tartışılan konulardan. Kitlesel silahlı saldırılar, toplu alanlarda bıçaklamalar, Christchurch Katliamı gibi saldırılar bu eylemlerin faillerinin de motivasyon kaynaklarının araştırılmasına neden oluyor.
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Dün de Eskişehir'de maskesi ve hücum yeleğiyle insanları bıçaklayan şahıs bu olayların ülkemize de sıçradığını gözler önüne serdi.
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Gelen tepkiler de şöyle 👇
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