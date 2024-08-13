Bir Nazimiz Eksikti: Eskişehir'deki Bıçaklı Saldırıya Gelen Yorumlar

İnternet platformlarında yayılan yeni siyasi ve kültürel akımlar bir süredir Batı medyasında en çok tartışılan konulardan. Kitlesel silahlı saldırılar, toplu alanlarda bıçaklamalar, Christchurch Katliamı gibi saldırılar bu eylemlerin faillerinin de motivasyon kaynaklarının araştırılmasına neden oluyor.