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Microsoft'un Kapattığı Tango Gameworks'ü PUBG'nin Geliştiricisi Kurtardı

Microsoft'un Kapattığı Tango Gameworks'ü PUBG'nin Geliştiricisi Kurtardı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 16:24

Microsoft tarafından kapatılacağı açıklanan, oyuncular tarafından sempati toplayan ekiplerden olan Tango Gameworks artık PUBG'nin de geliştiricisi olan Krafton çatısı altında.

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Microsoft geçtiğimiz aylarda başarılı işleriyle oyuncuların sevgisini kazanan bazı stüdyolarını kapatacağını açıklamıştı.

Microsoft geçtiğimiz aylarda başarılı işleriyle oyuncuların sevgisini kazanan bazı stüdyolarını kapatacağını açıklamıştı.

Son oyunları Redfall ile isteneni veremeyen Arkane Austin ve Hi-Fi Rush ile oyunculardan bolca övgü toplayan Tango Gameworks'ün kapanacağı haberi tartışmalara neden olmuştu.

Kapatılacağı söylenen Tango Gameworks'ü deyim yerindeyse ipten alan yardım eli ise PUBG'nin de geliştiricisi olan Krafton'dan uzandı.

Kapatılacağı söylenen Tango Gameworks'ü deyim yerindeyse ipten alan yardım eli ise PUBG'nin de geliştiricisi olan Krafton'dan uzandı.

Satın alım hakkında yapılan açıklamada Tango Gameworks'ün Hi-Fi Rush markasını geliştirmeye odaklanmaya devam edebileceğine değinilirken stüdyonun gelecekteki projeler üzerinde de çalışacağı belirtilmiş durumda.

Satın alımın maliyeti ise açıklanmış değil.

Satın alımın maliyeti ise açıklanmış değil.

Krafton çatısı altına giren Tango Gameworks'ün ne kadara alındığı açıklanmazken stüdyonun oyun kataloğunda yer alan he Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi yapımların haklarının kimde kaldığı konusu da şimdilik belirsizliğini koruyor.

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