Microsoft'un Kapattığı Tango Gameworks'ü PUBG'nin Geliştiricisi Kurtardı
Microsoft'un Kapattığı Tango Gameworks'ü PUBG'nin Geliştiricisi Kurtardı
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Microsoft geçtiğimiz aylarda başarılı işleriyle oyuncuların sevgisini kazanan bazı stüdyolarını kapatacağını açıklamıştı.
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Kapatılacağı söylenen Tango Gameworks'ü deyim yerindeyse ipten alan yardım eli ise PUBG'nin de geliştiricisi olan Krafton'dan uzandı.
Satın alımın maliyeti ise açıklanmış değil.
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