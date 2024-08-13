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Red Dead Redemption PC'ye Geliyor: PSN Sayfasında Önemli Değişiklik!

Red Dead Redemption PC'ye Geliyor: PSN Sayfasında Önemli Değişiklik!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 15:53

Özellikle Red Dead Redemption 2'den sonra PC oyuncularının merakla beklediği serinin ilk oyunu Red Dead Redemption nihayet PC yoluna giriyor. PSN Store üzerindeki açıklamada bazı değişiklikler yapıldı.

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Red Dead Redemption 2 sonrası PC'ye bir damga daha!

Red Dead Redemption 2 sonrası PC'ye bir damga daha!

2018 yılında çıktıktan hemen 1 sene sonra PC tarafına gelen Red Dead Redemption 2, günümüzde oyuncuların en çok tercih ettiği yapımlardan birisi. Fakat atası konumundaki ilk Red Dead Redemption oyunu için yıllardır beklediğimiz açıklama sonunda geliyor.

Resmi duyuru gelmedi ancak yapılan açıklama bunu gösteriyor;

Resmi duyuru gelmedi ancak yapılan açıklama bunu gösteriyor;

Oyunun PSN Store sayfasındaki açıklama değiştirildi ve başına şöyle bir ibare eklendi; 'Bir kuşağı belirleyen müthiş Vahşi Batı maceralarını deneyimle. İlk kez PC'de'. Tabii bu açıklamadan sonra artık resmi bir duyuruya ihtiyacımız kalmamış olabilir gibi görünüyor.

Gamescom etkinliğinde duyurulabilir!

Gamescom etkinliğinde duyurulabilir!

21 Ağustos tarihinde başlayacak ve yeni oyunların duyurulacağı Gamescom etkinliğinde Red Dead Redemption'un PC sürümünün duyurulması bekleniyor. Bu sürümün Remastered veya Remake olması ise beklenmiyor. Daha çok dümdüz bir port gibi düşünülebilir.

Fakat bu açıklama bir süre sonra kaldırıldı!

Fakat bu açıklama bir süre sonra kaldırıldı!

Muhtemelen tamamen yanlışlıkla önceden yapılan bu açıklama şu an PSN sayfasında görünmüyor. Ancak yapılan bu açıklama sonrası oyunun artık PC'ye geleceğini ve yakın zamanda duyurulacağını biliyoruz.

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