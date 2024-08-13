Red Dead Redemption PC'ye Geliyor: PSN Sayfasında Önemli Değişiklik!
Red Dead Redemption PC'ye Geliyor: PSN Sayfasında Önemli Değişiklik!
Özellikle Red Dead Redemption 2'den sonra PC oyuncularının merakla beklediği serinin ilk oyunu Red Dead Redemption nihayet PC yoluna giriyor. PSN Store üzerindeki açıklamada bazı değişiklikler yapıldı.
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Red Dead Redemption 2 sonrası PC'ye bir damga daha!
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Resmi duyuru gelmedi ancak yapılan açıklama bunu gösteriyor;
Gamescom etkinliğinde duyurulabilir!
Fakat bu açıklama bir süre sonra kaldırıldı!
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