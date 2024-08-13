Red Dead Redemption PC'ye Geliyor: PSN Sayfasında Önemli Değişiklik!

21 Ağustos tarihinde başlayacak ve yeni oyunların duyurulacağı Gamescom etkinliğinde Red Dead Redemption'un PC sürümünün duyurulması bekleniyor. Bu sürümün Remastered veya Remake olması ise beklenmiyor. Daha çok dümdüz bir port gibi düşünülebilir.