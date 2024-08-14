Yüzlerce Oyun Konsolunu Tek TV'ye Bağlayan Adam Dünya Rekorunu Kırdı

Çok fazla oyun konsolu olduğunu ve bir gün büyük ancak oynayamadığı bir konsol yığınına sahip olduğunu fark ettiğini söyleyen rekortmen çareyi hepsini tek bir TV'ye bağlayacak çılgın yolları keşfetmekte bulmuş. Öyle ki hangi konsolla oynamak istediğine göre hangi bağlantı noktalarını ve anahtarları çalıştırması gerektiğini gösteren bir Excell tablosu dahi varmış! Yoksa bu işin içinden nasıl çıkılırdı tahmin dahi edemiyoruz.