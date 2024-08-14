Yüzlerce Oyun Konsolunu Tek TV'ye Bağlayan Adam Dünya Rekorunu Kırdı
Yüzlerce Oyun Konsolunu Tek TV'ye Bağlayan Adam Dünya Rekorunu Kırdı
Biz biri ikisiyle baş edemezken birileri cenneti yaşıyor. Suudi Arabistan'da bir adam 400'den fazla oyun konsolunu tek TV'ye bağlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Kaç oyun konsolunuz var? Ancak çok şanslıysanız 3'ten fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak Suudi rekortmen için bu sayıyı 100'le çarpmak dahi yetmiyor.
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Tek bir TV'ye bağlanan en fazla oyun konsolu rekoru böylelikle Al-Nasser'e geçmiş oldu.
Guinness'e girebileceğini ise fikir aklına geldikten sonra düşünmüş.
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