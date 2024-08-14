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Yüzlerce Oyun Konsolunu Tek TV'ye Bağlayan Adam Dünya Rekorunu Kırdı

Yüzlerce Oyun Konsolunu Tek TV'ye Bağlayan Adam Dünya Rekorunu Kırdı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 12:35

Biz biri ikisiyle baş edemezken birileri cenneti yaşıyor. Suudi Arabistan'da bir adam 400'den fazla oyun konsolunu tek TV'ye bağlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Kaç oyun konsolunuz var? Ancak çok şanslıysanız 3'ten fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak Suudi rekortmen için bu sayıyı 100'le çarpmak dahi yetmiyor.

Kaç oyun konsolunuz var? Ancak çok şanslıysanız 3'ten fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak Suudi rekortmen için bu sayıyı 100'le çarpmak dahi yetmiyor.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yaşayan İbrahim Al-Nasser sahip olduğu 444 oyun konsolunun dudak uçuklatan sayısını bir kenara bırakın, bir de bunların tümünü yalnızca tek bir TV'ye aynı anda bağlayarak güç bir rekor kırmayı başardı.

Tek bir TV'ye bağlanan en fazla oyun konsolu rekoru böylelikle Al-Nasser'e geçmiş oldu.

Tek bir TV'ye bağlanan en fazla oyun konsolu rekoru böylelikle Al-Nasser'e geçmiş oldu.

Çok fazla oyun konsolu olduğunu ve bir gün büyük ancak oynayamadığı bir konsol yığınına sahip olduğunu fark ettiğini söyleyen rekortmen çareyi hepsini tek bir TV'ye bağlayacak çılgın yolları keşfetmekte bulmuş. Öyle ki hangi konsolla oynamak istediğine göre hangi bağlantı noktalarını ve anahtarları çalıştırması gerektiğini gösteren bir Excell tablosu dahi varmış! Yoksa bu işin içinden nasıl çıkılırdı tahmin dahi edemiyoruz.

Guinness'e girebileceğini ise fikir aklına geldikten sonra düşünmüş.

Guinness'e girebileceğini ise fikir aklına geldikten sonra düşünmüş.

Klasik konsollar için bugün bulmanın çok zor olduğu eski bağlantı araçları kullandığını söyleyen rekortmenin en nadide parçaları arasında ise 1972 yılında piyasaya sürülen Magnavox Odyssey oyun konsolu yer alıyor.

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