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Oyuncudan Çok Savaş Pilotuyla Dolu War Thunder'a Gelen Komik Yorumlar

Oyuncudan Çok Savaş Pilotuyla Dolu War Thunder'a Gelen Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 14:54

Oynamayanın anlam veremediği, başlayanın ise bırakamadığı savaş oyunu War Thunder hakkındaki hislerini yorumlara döken oyuncuların yazdıkları en komik incelemelere bir göz atalım.

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İncelemeyi yazdıktan sonra neredeyse bir o kadar daha oynamış olması...

İncelemeyi yazdıktan sonra neredeyse bir o kadar daha oynamış olması...

"Gençler iş beğenmiyor" cümlesinde bahsi geçen iş ve patron:

"Gençler iş beğenmiyor" cümlesinde bahsi geçen iş ve patron:

Bu oyun Deccal falan mı acaba?

Bu oyun Deccal falan mı acaba?

Ekonomik değişikliklerden sonra ben de depresyona girdim ama oyunla hiçbir alakası yok.

Ekonomik değişikliklerden sonra ben de depresyona girdim ama oyunla hiçbir alakası yok.

Oynaması ücretsiz bir oyun için müthiş +'lar değil mi?

Oynaması ücretsiz bir oyun için müthiş +'lar değil mi?
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🤯

🤯

Siz yine de böyle yapmayın deriz.

Siz yine de böyle yapmayın deriz.

Kamuflaj kavramı ile ilk tanışma:

Kamuflaj kavramı ile ilk tanışma:

3 buçuk saat oyun süresinden sonra dahi ne hale gelinmiş görün.

3 buçuk saat oyun süresinden sonra dahi ne hale gelinmiş görün.

Aslında İkinci Dünya Savaşı bu taktiğin tüm artı ve eksilerini göstermişti ama niye öyle yapıyorlar ki yaw.

Aslında İkinci Dünya Savaşı bu taktiğin tüm artı ve eksilerini göstermişti ama niye öyle yapıyorlar ki yaw.

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