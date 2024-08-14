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Assassin's Creed Shadows'u Geliştirmek Diğer Oyunlardan Çok Daha Uzun Sürmüş

Assassin's Creed Shadows'u Geliştirmek Diğer Oyunlardan Çok Daha Uzun Sürmüş

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 15:55

Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin's Creed'in şimdilik son halkası olacak Assassin's Creed Shadows!u geliştirmek serinin düğer tüm oyunlarından çok daha fazla vakit almış.

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Assassin's Creed Shadows sunduklarından çok tartışmaları ile gündeme geldi.

Assassin's Creed Shadows sunduklarından çok tartışmaları ile gündeme geldi.

Çıkışı için şimdilerde gün saydığımız ve bizleri 1580'li yılların Japonya'sına götürürken tartışmaların odağı ise Yasuke adlı siyahi samuray olmuştu. Japon oyuncular siyahi samurayın kültürlerine bir saygısızlık olduğunu söyleyerek imza kampanyası başlatırken Ubisoft ise oyunculara durumu açıklayıp özür diledikleri bir mesaj yayınlamıştı.

Tartışmaları bir kenara bırakacak olursak Assassin's Creed Shadows aynı zamanda 20 yılı deviren serinin en uzun süredir geliştirilen oyunu unvanını da kapmayı başarmış.

Tartışmaları bir kenara bırakacak olursak Assassin's Creed Shadows aynı zamanda 20 yılı deviren serinin en uzun süredir geliştirilen oyunu unvanını da kapmayı başarmış.

2022 yılında Assassin's Creed Red kod adıyla duyurulan oyunun geliştirme süreci 2020 yılında başlamış.  Assassin's Creed Odyssey ve Syndicate oyunlarını da geliştiren Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen Shadows dört yıllık bir geliştirme sürecini de geride bırakmış durumda.

Assassin's Creed Shadows'un baş yapımcısı konuyla ilgili verdiği röportajda uzun geliştirme süresinin nedenlerini de anlattı.

Assassin's Creed Shadows'un baş yapımcısı konuyla ilgili verdiği röportajda uzun geliştirme süresinin nedenlerini de anlattı.

GamesIndustry.biz'e verdiği bir röportajda Karl Onnée “Ne kadar çok zamanınız olursa o kadar çok yineleme yapabilirsiniz. Evet, bir projeye daha fazla insan koyabilir ve daha kısa sürede yapabilirsiniz ancak bu size yineleme için daha fazla zaman vermez. Çünkü oyuncularınızdan, ekibinizden geri bildirim almak zaman alır... ve sonra neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ve onu nasıl geliştireceğinizi görürsünüz.” ifadelerini kullandı.

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