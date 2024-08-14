Assassin's Creed Shadows'u Geliştirmek Diğer Oyunlardan Çok Daha Uzun Sürmüş
Assassin's Creed Shadows'u Geliştirmek Diğer Oyunlardan Çok Daha Uzun Sürmüş
Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin's Creed'in şimdilik son halkası olacak Assassin's Creed Shadows!u geliştirmek serinin düğer tüm oyunlarından çok daha fazla vakit almış.
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Assassin's Creed Shadows sunduklarından çok tartışmaları ile gündeme geldi.
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Tartışmaları bir kenara bırakacak olursak Assassin's Creed Shadows aynı zamanda 20 yılı deviren serinin en uzun süredir geliştirilen oyunu unvanını da kapmayı başarmış.
Assassin's Creed Shadows'un baş yapımcısı konuyla ilgili verdiği röportajda uzun geliştirme süresinin nedenlerini de anlattı.
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