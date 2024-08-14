Assassin's Creed Shadows'u Geliştirmek Diğer Oyunlardan Çok Daha Uzun Sürmüş

GamesIndustry.biz'e verdiği bir röportajda Karl Onnée “Ne kadar çok zamanınız olursa o kadar çok yineleme yapabilirsiniz. Evet, bir projeye daha fazla insan koyabilir ve daha kısa sürede yapabilirsiniz ancak bu size yineleme için daha fazla zaman vermez. Çünkü oyuncularınızdan, ekibinizden geri bildirim almak zaman alır... ve sonra neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ve onu nasıl geliştireceğinizi görürsünüz.” ifadelerini kullandı.