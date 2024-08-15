Steam Fiyatı 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

15 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak Death's Gambit: Afterlife bir hafta boyunca, yani 22 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.