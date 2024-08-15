Steam Fiyatı 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor
Steam Fiyatı 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor
Epic Games Store'da bu hafta Steam fiyatı 500 TL'yi aşan keyifli bir metroidvania-RPG oyunu saat 18:00 itibariyle bizleri bekliyor olacak.
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Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Steam'de 15 dolarlık fiyat etiketi bulunan Death's Gambit: Afterlife.
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Peki oyuna nasıl sahip olacağız?
Elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
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