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Steam Fiyatı 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Steam Fiyatı 500 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 11:08

Epic Games Store'da bu hafta Steam fiyatı 500 TL'yi aşan keyifli bir metroidvania-RPG oyunu saat 18:00 itibariyle bizleri bekliyor olacak.

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Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Steam'de 15 dolarlık fiyat etiketi bulunan Death's Gambit: Afterlife.

Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Steam'de 15 dolarlık fiyat etiketi bulunan Death's Gambit: Afterlife.

RPG unsularını metroidvania ve soulslike mekanikleri ile bir araya getiren oyun bizleri son derece karanlık bir dünyanın içine atıyor. Piksel grafikleri ile dikkat çeken oyun anlattığı hikayeyle de dikkat çekiyor.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak oyunumuzu kapmak için Epic Games Store anasayfasında yer alan ücretsiz oyunlar kısmının altındaki oyunu bulun ve tıklayın. Ardından 'Yükle' butonunu tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada 'sipariş ver' diyerek oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

Elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

15 Ağustos Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak Death's Gambit: Afterlife bir hafta boyunca, yani 22 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.

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