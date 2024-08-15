Sevilen PlayStation Oyunu PC'ye Geliyor: Until Dawn'ın PC Çıkışı İçin Tarih Geldi
Sevilen PlayStation Oyunu PC'ye Geliyor: Until Dawn'ın PC Çıkışı İçin Tarih Geldi
PlayStation 4 çin çıkış yapan, seçimlerimizle hikayesini de şekillendirdiğimiz korku oyunu Until Dawn'ın PC ve PlayStation 5 çıkışı için tarih geldi.
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PlayStation 4 için çıkan Until Dawn 2015 yılında oyuncularla buluşmuştu.
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PlayStation kanadının sevilen oyunlarından olan Until Dawn nihayet PC ve PlayStation 5 için de geliyor.
Peki Until Dawn PC ve PlayStation 5 için ne zaman yayınlanacak?
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