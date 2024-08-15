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Sevilen PlayStation Oyunu PC'ye Geliyor: Until Dawn'ın PC Çıkışı İçin Tarih Geldi

Sevilen PlayStation Oyunu PC'ye Geliyor: Until Dawn'ın PC Çıkışı İçin Tarih Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 12:35

PlayStation 4 çin çıkış yapan, seçimlerimizle hikayesini de şekillendirdiğimiz korku oyunu Until Dawn'ın PC ve PlayStation 5 çıkışı için tarih geldi.

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PlayStation 4 için çıkan Until Dawn 2015 yılında oyuncularla buluşmuştu.

PlayStation 4 için çıkan Until Dawn 2015 yılında oyuncularla buluşmuştu.

Sekiz kişilik bir arkadaş grubunun başından geçen ürkütücü ve gizemli olayları konu alan ve Supermassive Games tarafından geliştirilen Until Dawn oyunculara seçimleri ile hikayeye ve olayların sonuna etki etme şansı sunan yapısıyla beğeni toplamıştı.

PlayStation kanadının sevilen oyunlarından olan Until Dawn nihayet PC ve PlayStation 5 için de geliyor.

PlayStation kanadının sevilen oyunlarından olan Until Dawn nihayet PC ve PlayStation 5 için de geliyor.

Oyunun yeniden düzenlenmiş versiyonu Ballistic Moon tarafından geliştirilirken oyunun dünyası hakkında daha fazla içerik sunan Hunger Totem koleksiyonu da bu sürüm içerisinde yer alacak.

Peki Until Dawn PC ve PlayStation 5 için ne zaman yayınlanacak?

Peki Until Dawn PC ve PlayStation 5 için ne zaman yayınlanacak?

Oyunun yeniden elden geçirilmiş ve geliştirilmiş versiyonu 4 Ekim tarihinde karşımızda olacak. Türkçe altyazı desteğine de sahip olan Until Dawn'ın fiyatı ise henüz belli değil.

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