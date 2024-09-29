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Valve'ın Hilecilerle İlginç Savaşı: Deadlock'ta Hile Yaparsanız Kurbağaya Dönüşebilirsiniz!

Valve'ın Hilecilerle İlginç Savaşı: Deadlock'ta Hile Yaparsanız Kurbağaya Dönüşebilirsiniz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 14:29

Valve'ın henüz resmi olarak duyurmamasına karşın binlerce oyuncusu bulunan son oyunu Deadlock hilecilerle oldukça ilginç bir yöntemle savaşıyor.

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Her online oyunun kabusu malumunuz hileciler...

Her online oyunun kabusu malumunuz hileciler...

Neredeyse her online oyunda üçüncü parti yazılımlarla kendilerine oyunun normalde vermediği avantajlar sağlayarak diğerlerinin oyun keyfini bozan hilecilerle karşılaşmak mümkün. Oyun şirketleri bu hilecilere karşı çeşitli anti-hile yazılımlarıyla savaşmaya çalışırken Valve konuya bambaşka bir şekilde yaklaşıyor.

Deadlock'ta hileciler maçın ortasında kurbağaya dönüşüyor!

Deadlock'ta hileciler maçın ortasında kurbağaya dönüşüyor!

Esasen Valve bir Deadlock maçında hileci tespit ettiğinde oyunculara iki seçenek sunuyor. Dilerseniz oy birliğiyle hileciyi maçınızdan uzaklaştırabilir, dilerseniz de onu zıplamaktan başka hiçbir şey yapamayan bir kurbağaya dönüştürerek maç sonuna kadar şamar oğlanı yapabilirsiniz! Elbette hangi seçeneği seçerseniz seçin, işin sonunda hileci banlanıyor.

Valve'ın Deadlock hilecilerine karşı aldığı önlem maç içerisinde işte böyle görünüyor:

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