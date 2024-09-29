Valve'ın Hilecilerle İlginç Savaşı: Deadlock'ta Hile Yaparsanız Kurbağaya Dönüşebilirsiniz!
Valve'ın Hilecilerle İlginç Savaşı: Deadlock'ta Hile Yaparsanız Kurbağaya Dönüşebilirsiniz!
Valve'ın henüz resmi olarak duyurmamasına karşın binlerce oyuncusu bulunan son oyunu Deadlock hilecilerle oldukça ilginç bir yöntemle savaşıyor.
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Her online oyunun kabusu malumunuz hileciler...
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Deadlock'ta hileciler maçın ortasında kurbağaya dönüşüyor!
Valve'ın Deadlock hilecilerine karşı aldığı önlem maç içerisinde işte böyle görünüyor:
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