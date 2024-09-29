Valve'ın Hilecilerle İlginç Savaşı: Deadlock'ta Hile Yaparsanız Kurbağaya Dönüşebilirsiniz!

Esasen Valve bir Deadlock maçında hileci tespit ettiğinde oyunculara iki seçenek sunuyor. Dilerseniz oy birliğiyle hileciyi maçınızdan uzaklaştırabilir, dilerseniz de onu zıplamaktan başka hiçbir şey yapamayan bir kurbağaya dönüştürerek maç sonuna kadar şamar oğlanı yapabilirsiniz! Elbette hangi seçeneği seçerseniz seçin, işin sonunda hileci banlanıyor.