Hande Baladın'ı Sadece "Gerçekten" Tanıyanların Full Çekeceği Test
Kaynak: https://www.redbull.com/tr-tr/films/b...
Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden, smaçlarıyla tribünleri ayağa kaldıran Hande Baladın’ı sadece maçlardan mı tanıyorsun, yoksa hakkındaki detaylara da hakim misin? Hadi bakalım görelim, başlıyoruz 🚀
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1. İzmir'de başlayan hikayesinde, Hande Baladın’ın voleybol topuna ilk dokunduğu kulüp hangisiydi?
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2. Hande Baladın’ın turnuvalarda en çok canı ne çeker?
3. Guidetti’yle yolları kesiştiğinde, onu nasıl tanımladı dersin?
4. File önünde devleşen Hande, kariyerine hangi pozisyonda başlamıştı?
5. Hande’ye ilk servis atan isim kimdi? (Yani ilk antrenörü 😄)
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6. Tokyo Olimpiyatları’nda 17 sayıyla parladığı maçta karşısında hangi takım vardı?
7. İstanbul’daki voleybol serüveni ne zaman başladı peki?
8. Hande’nin formasını hiç giymediği kulüp hangisi?
9. En zor sorulardan biri: Galatasaray'daki sezonunda kaç sayı atmıştır?
10. Bir maç sonrası duygularına yenik düşüp ne yaptı?
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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