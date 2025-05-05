onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Hande Baladın'ı Sadece "Gerçekten" Tanıyanların Full Çekeceği Test

Hande Baladın'ı Sadece "Gerçekten" Tanıyanların Full Çekeceği Test

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.05.2025 - 23:48

Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden, smaçlarıyla tribünleri ayağa kaldıran Hande Baladın’ı sadece maçlardan mı tanıyorsun, yoksa hakkındaki detaylara da hakim misin? Hadi bakalım görelim, başlıyoruz 🚀

Kaynak: https://www.redbull.com/tr-tr/films/b...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İzmir'de başlayan hikayesinde, Hande Baladın’ın voleybol topuna ilk dokunduğu kulüp hangisiydi?

1. İzmir'de başlayan hikayesinde, Hande Baladın’ın voleybol topuna ilk dokunduğu kulüp hangisiydi?

2. Hande Baladın’ın turnuvalarda en çok canı ne çeker?

2. Hande Baladın’ın turnuvalarda en çok canı ne çeker?

3. Guidetti’yle yolları kesiştiğinde, onu nasıl tanımladı dersin?

3. Guidetti’yle yolları kesiştiğinde, onu nasıl tanımladı dersin?

4. File önünde devleşen Hande, kariyerine hangi pozisyonda başlamıştı?

4. File önünde devleşen Hande, kariyerine hangi pozisyonda başlamıştı?

5. Hande’ye ilk servis atan isim kimdi? (Yani ilk antrenörü 😄)

5. Hande’ye ilk servis atan isim kimdi? (Yani ilk antrenörü 😄)
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tokyo Olimpiyatları’nda 17 sayıyla parladığı maçta karşısında hangi takım vardı?

6. Tokyo Olimpiyatları’nda 17 sayıyla parladığı maçta karşısında hangi takım vardı?

7. İstanbul’daki voleybol serüveni ne zaman başladı peki?

7. İstanbul’daki voleybol serüveni ne zaman başladı peki?

8. Hande’nin formasını hiç giymediği kulüp hangisi?

8. Hande’nin formasını hiç giymediği kulüp hangisi?

9. En zor sorulardan biri: Galatasaray'daki sezonunda kaç sayı atmıştır?

9. En zor sorulardan biri: Galatasaray'daki sezonunda kaç sayı atmıştır?

10. Bir maç sonrası duygularına yenik düşüp ne yaptı?

10. Bir maç sonrası duygularına yenik düşüp ne yaptı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın