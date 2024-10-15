Oyunlar Hakkında Tüm Bildiklerinizi Sorgulatacak Mandela Etkisi Testi
Oyunlar Hakkında Tüm Bildiklerinizi Sorgulatacak Mandela Etkisi Testi
Hiç gerçek olmamış şeylerin çoğunluk tarafından sanki gerçekmiş gibi hatırlanması olarak özetleyebileceğimiz Mandela Etkisi fenomenine gelin bir de oyunlar çerçevesinden bakalım.
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1. Pokemon'u çoğumuz animasyon serisiyle tanısak da aslında orijinalinde bir video oyunu serisi. Peki Pikachu'nun gerçek versiyonu hangisi?
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2. Peki ilk Half-Life oyununda Gordon Freeman'ın at kuyruğu...
3. Nihayetinde o da bir oyun. Monopoly'nin tonton maskotunun gözlüğü var mıydı yok muydu acaba?
4. Peki ya Pac-Man'deki yeşil hayalet?
5. Gerçek Steve hangisiydi acaba?
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6. Dönemin teknik yetersizliklerinin de etkisiyle Mortal Kombat'ın ninjaları rengarenk, ama aynılardı. Peki siz mor ninjayı hatırlıyor musunuz? Yani sizce kendisi hiç gerçek oldu mu?
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