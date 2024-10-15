Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Yükselişte
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Yükselişte
Oyuncu alışkanlıklarını ortaya koymak açısından önemli veriler sunan Steam'in haftalık verileri bu hafta ülkemizdeki oyuncuların en çok oynadıkları oyunları da sıralıyor. Listeye bu hafta oynaması ücretsiz oyunlar damga vururken gelin Steam Türkiye'de en çok satanlara birlikte bakalım.
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1. Listenin zirvesinde bu hafta da Counter-Strike 2 var.
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2. Oynaması ücretsiz MMORPG oyunu Throne and Liberty yükselişte.
3. Her şeye rağmen futboldan da vazgeçemiyoruz.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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