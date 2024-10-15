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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Yükselişte

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Yükselişte

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 11:26

Oyuncu alışkanlıklarını ortaya koymak açısından önemli veriler sunan Steam'in haftalık verileri bu hafta ülkemizdeki oyuncuların en çok oynadıkları oyunları da sıralıyor. Listeye bu hafta oynaması ücretsiz oyunlar damga vururken gelin Steam Türkiye'de en çok satanlara birlikte bakalım.

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1. Listenin zirvesinde bu hafta da Counter-Strike 2 var.

1. Listenin zirvesinde bu hafta da Counter-Strike 2 var.

Oynaması ücretsiz Counter-Strike 2 zaman zaman yerini kaptırsa da genel olarak listenin gedikli birincisi diyebiliriz. Geçtiğimiz haftaki yerini bu hafta da koruyan oyunun Seçkin Durumu Yükseltmesi ise 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

2. Oynaması ücretsiz MMORPG oyunu Throne and Liberty yükselişte.

2. Oynaması ücretsiz MMORPG oyunu Throne and Liberty yükselişte.

Çıktığı günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Throne and Liberty'nin yükselişi devam ediyor. MMORPG açlığımızı bastıran ve grafikleri ile de dikkat çeken oyun bu hafta bir sıra yükselerek zirveye talip oldu.

3. Her şeye rağmen futboldan da vazgeçemiyoruz.

3. Her şeye rağmen futboldan da vazgeçemiyoruz.

Henüz geçtiğimiz haftalarda çıkan ve oyunculardan pek de iyi yorumlar toplayamayan EA Sports FC 25 bu hafta bir sıra düşüşte olsa da yine de ilk üç içinde tutunmayı başarıyor. Oyunun Steam'deki standart sürümünün fiyatı ise 69,99 dolar.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Silent Hill 2

  • Dragon Ball: Sparking! Zero

  • Throne and Liberty - Kutlama Paketi: Altın

  • Dota 2

  • Stardew Valley

  • Metaphor: ReFantazio

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