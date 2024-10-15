Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Yükselişte

Henüz geçtiğimiz haftalarda çıkan ve oyunculardan pek de iyi yorumlar toplayamayan EA Sports FC 25 bu hafta bir sıra düşüşte olsa da yine de ilk üç içinde tutunmayı başarıyor. Oyunun Steam'deki standart sürümünün fiyatı ise 69,99 dolar.