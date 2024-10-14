Concord Steam'de Güncelleme Almaya Devam Ediyor: Oynaması Ücretsiz Olarak mı Dönecek?

Şu anda satışta olmayan oyunun SteamDB sayfasından görülebilen değişikliklere göre Concord hala Sony tarafından küçük de olsa güncellemeler almaya devam ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre 400 milyon dolarlık bir bütçeyle geliştirilen oyundan Sony kolay vazgeçmeyebilir. Pek çok oyuncu Concord'un ilerleyen dönemde oynaması ücretsiz bir modelle geri dönebileceğini düşünüyor ve güncellemelerin ise bunu işaret edebileceği belirtiliyor.