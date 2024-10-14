Concord Steam'de Güncelleme Almaya Devam Ediyor: Oynaması Ücretsiz Olarak mı Dönecek?
Concord Steam'de Güncelleme Almaya Devam Ediyor: Oynaması Ücretsiz Olarak mı Dönecek?
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Yayıncılığını Sony'nin üstlendiği Concord arkasındaki dev markaya rağmen çıkar çıkmaz dibi görerek oyuncuların alay konusu olmuştu.
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Satıştan kaldırılan Concord Steam'de hala güncelleme almaya devam ediyor.
Sony kanadından Concord'un geleceğine ilişkin bir açıklama gelmiş değil.
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