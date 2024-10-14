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Concord Steam'de Güncelleme Almaya Devam Ediyor: Oynaması Ücretsiz Olarak mı Dönecek?

Concord Steam'de Güncelleme Almaya Devam Ediyor: Oynaması Ücretsiz Olarak mı Dönecek?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 16:44

Yalnız yılın değil, son yılların en büyük hayal kırıklıklarından olan Concord'un Steam'de hala güncelleniyor oluşu oyunun oynaması ücretsiz olarak geri dönebileceği ihtimalini akıllara getirdi.

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Yayıncılığını Sony'nin üstlendiği Concord arkasındaki dev markaya rağmen çıkar çıkmaz dibi görerek oyuncuların alay konusu olmuştu.

Yayıncılığını Sony'nin üstlendiği Concord arkasındaki dev markaya rağmen çıkar çıkmaz dibi görerek oyuncuların alay konusu olmuştu.

Firewalk Studios tarafından uzun yıllardır geliştirilen nişancı oyunu Concord 23 Ağustos 2024 tarihinde PC ve PlayStation kanadında oyuncularla buluşmuş ve anında çakılmıştı. sony ise bu facianın ardından çok kısa bir süre içerisinde Concord'u satıştan kaldırmıştı.

Satıştan kaldırılan Concord Steam'de hala güncelleme almaya devam ediyor.

Satıştan kaldırılan Concord Steam'de hala güncelleme almaya devam ediyor.

Şu anda satışta olmayan oyunun SteamDB sayfasından görülebilen değişikliklere göre Concord hala Sony tarafından küçük de olsa güncellemeler almaya devam ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre 400 milyon dolarlık bir bütçeyle geliştirilen oyundan Sony kolay vazgeçmeyebilir. Pek çok oyuncu Concord'un ilerleyen dönemde oynaması ücretsiz bir modelle geri dönebileceğini düşünüyor ve güncellemelerin ise bunu işaret edebileceği belirtiliyor.

Sony kanadından Concord'un geleceğine ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Sony kanadından Concord'un geleceğine ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Bekleneni verememek şöyle dursun, 40 dolarlık fiyat etiketiyle yalnızca 25 binin biraz üzerinde kopya satışına ulaşabilen Concord'un fişini oyunun çıkışından günler sonra çeken Sony oyunun oynaması ücretsiz modele geçip geçmeyeceğine dair şimdilik bir açıklama yapmadı ancak ortada hazır bir ürün varken şirketin harcanan parayı da göz önünde bulundurarak oyundan vazgeçmemesi hayli mümkün.

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