Eski Rockstar Games Çalışanından GTA 6'nın PC Çıkış Tarihi İçin Üzen Tahmin!

Gönderisinde oyunun erteleme kararı orijinal çıkış tarihinden yaklaşık 4 ay önce alındığından ve Rockstar Games'in oyundan tamamiyle memnun olmadan oyunu çıkartmayacağından bahseden Obbe Vermeij'e bir oyuncu GTA 6'nın PC için ne zaman çıkacağını sordu. Eski geliştirici ise soruya 'korkarım 2027' diyerek yanıt verdi. Ancak kendisinin artık Rockstar Games'te görev yapmadığını, dolayısıyla bunun resmi bir açıklama değil kendi tahmini de olduğunu hatırlatalım.