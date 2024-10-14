Eski Rockstar Games Çalışanından GTA 6'nın PC Çıkış Tarihi İçin Üzen Tahmin!
Eski Rockstar Games Çalışanından GTA 6'nın PC Çıkış Tarihi İçin Üzen Tahmin!
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Yalnızca oyuncuların değil, oyun dünyasına uzak pek çok kişinin dahi gözü şimdilerde GTA 6'dan gelecek haberler için Rockstar Games cephesinde.
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Oyunun çıkış tarihi tartışılırken eski bir Roclstar Games çalışanından GTA 6'nın PC çıkış tarihine ilişkin bir tahmin geldi.
Rockstar Games'in GTA 6'nın PC sürümünü gecikmeli çıkartacağı zaten sır değildi.
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