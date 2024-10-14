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Eski Rockstar Games Çalışanından GTA 6'nın PC Çıkış Tarihi İçin Üzen Tahmin!

Eski Rockstar Games Çalışanından GTA 6'nın PC Çıkış Tarihi İçin Üzen Tahmin!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 13:13

Oyun dünyası yana yakıla GTA 6'nın çıkışını beklerken eski bir Rockstar Games çalışanından GTA 6'nın PC çıkış tarihi için oyuncuları üzecek bir tahmin geldi.

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Yalnızca oyuncuların değil, oyun dünyasına uzak pek çok kişinin dahi gözü şimdilerde GTA 6'dan gelecek haberler için Rockstar Games cephesinde.

Oyunun çıkış tarihi tartışılırken eski bir Roclstar Games çalışanından GTA 6'nın PC çıkış tarihine ilişkin bir tahmin geldi.

Oyunun çıkış tarihi tartışılırken eski bir Roclstar Games çalışanından GTA 6'nın PC çıkış tarihine ilişkin bir tahmin geldi.

Gönderisinde oyunun erteleme kararı orijinal çıkış tarihinden yaklaşık 4 ay önce alındığından ve Rockstar Games'in oyundan tamamiyle memnun olmadan oyunu çıkartmayacağından bahseden Obbe Vermeij'e bir oyuncu GTA 6'nın PC için ne zaman çıkacağını sordu. Eski geliştirici ise soruya 'korkarım 2027' diyerek yanıt verdi. Ancak kendisinin artık Rockstar Games'te görev yapmadığını, dolayısıyla bunun resmi bir açıklama değil kendi tahmini de olduğunu hatırlatalım.

Rockstar Games'in GTA 6'nın PC sürümünü gecikmeli çıkartacağı zaten sır değildi.

Rockstar Games'in GTA 6'nın PC sürümünü gecikmeli çıkartacağı zaten sır değildi.

Geçmişten bu yana oyunları öncelikle konsollar için piyasaya süren Rockstar Games görünüşe göre GTA 6 için de yol haritasını değiştirmiş değil. Bakalım merakla beklediğimiz GTA 6 ile ne zaman karşımıza çıkacak?

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