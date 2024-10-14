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Tiktokçu Atreus'tan İyilikten Anlamayan İnsanlığa Haftanın En Komik Steam Yorumları

Tiktokçu Atreus'tan İyilikten Anlamayan İnsanlığa Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 11:11

Gelin oyunlar hakkındaki fikirlerini mizahla anlatan oyuncular bu hafta neler söylemişler bir göz atıp bu pazartesi gününe de sendromsuz başlayalım!

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1. Sütlacı bilmem de pasta yalan olabilir.

1. Sütlacı bilmem de pasta yalan olabilir.

Oyun: Portal 2

2. Yalnız temizliği o kadar güzel anlatmış ki canım temizlik çekti.

2. Yalnız temizliği o kadar güzel anlatmış ki canım temizlik çekti.

Oyun: PowerWash Simulator

3. Robot mobot insan ayırmayın artık bilader.

3. Robot mobot insan ayırmayın artık bilader.

Oyun: Detroit Become Human

4. Son öneri hiç fena fikir değil aslında.

4. Son öneri hiç fena fikir değil aslında.

Oyun: EA Sports FC25

5. Aman dikkat! Siz de bilmeden erkek olmuş olabilirsiniz!

5. Aman dikkat! Siz de bilmeden erkek olmuş olabilirsiniz!

Oyun: Warhammer 40,000: Space Marine 2

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6. "Babamı kışkırtmayı denedik! (Çok riskli oldu)"

6. "Babamı kışkırtmayı denedik! (Çok riskli oldu)"

Oyun: God of War Ragnarök

7. Şiir gibi oyuna yazılmış bir şiir.

7. Şiir gibi oyuna yazılmış bir şiir.

Oyun: Silent Hill 2

8. Ankara-Kırıkkale arası bundan daha kısa sürüyor, kesin bilgi.

8. Ankara-Kırıkkale arası bundan daha kısa sürüyor, kesin bilgi.

Oyun: Black Desert

9. E o zaman gerçek kamyon oluyor zaten?

9. E o zaman gerçek kamyon oluyor zaten?

Oyun: Euro Truck Simulator 2

10. Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir...

10. Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir...

Oyun: Stardew Valley

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