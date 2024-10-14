Tiktokçu Atreus'tan İyilikten Anlamayan İnsanlığa Haftanın En Komik Steam Yorumları
Tiktokçu Atreus'tan İyilikten Anlamayan İnsanlığa Haftanın En Komik Steam Yorumları
Gelin oyunlar hakkındaki fikirlerini mizahla anlatan oyuncular bu hafta neler söylemişler bir göz atıp bu pazartesi gününe de sendromsuz başlayalım!
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1. Sütlacı bilmem de pasta yalan olabilir.
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2. Yalnız temizliği o kadar güzel anlatmış ki canım temizlik çekti.
3. Robot mobot insan ayırmayın artık bilader.
4. Son öneri hiç fena fikir değil aslında.
5. Aman dikkat! Siz de bilmeden erkek olmuş olabilirsiniz!
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6. "Babamı kışkırtmayı denedik! (Çok riskli oldu)"
7. Şiir gibi oyuna yazılmış bir şiir.
8. Ankara-Kırıkkale arası bundan daha kısa sürüyor, kesin bilgi.
9. E o zaman gerçek kamyon oluyor zaten?
10. Dünya hassas kalpler için bir cehennemdir...
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